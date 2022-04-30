清消戰略物資！花蓮慈院防疫利器　超紫光滅菌機器人到院服務

▲花蓮慈濟醫院再添購三台P1超紫光滅菌機器人、二台E3超紫光滅菌機器人到院。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院再添環境清消滅菌利器，三台P1超紫光滅菌機器人（Hyper Light）、二台E3超紫光滅菌機器人於四月二十八日到院，分別給護理部、腎臟內科、總務室做病房、血液透析室、電梯、車廂等環境清消滅菌，林欣榮院長指出，希望同時提供院內團隊乾淨無虞的空間，以及病人安心就醫的環境。

隨著新冠肺炎疫情持續延燒，花蓮慈院團隊為了兼顧防疫醫療與原有的醫療量能，除了積極開設視訊門診及藥來速等各項便民服務，更針對環境清潔消毒方面進行努力，林欣榮院長表示，醫院是守護地方最重要的核心，務必要求維持醫療環境的乾淨，落實感染控制的措施。

▲腎臟內科主任徐邦治（右）與血液透析室護理長林欣穎覺得有滅菌機器人到位，同仁、病人都安全。

副院長吳彬安表示，去年在善心大德與顧問江春松的協助下，緊急添置七台P1超紫光滅菌機器人，分配在急診、外科加護病房、內科加護病房、內科第二加護病房及三處專責病房使用。這次因應傳染性更強的變種病毒，因此在四月二十五日防疫會議決議，決定再添購了三台P1超紫光滅菌機器人，以及五台可充電行動式的E3超紫光滅菌機器人。

經由慈濟基金會林碧玉副總執行長協調，慈濟醫療法人資源管理室的協助，以及廠商的緊急支援，以及常住志工顏靜曦師姊為東區醫療募心募愛，立即獲得多位大德響應，二十八日上午，有五台超紫光滅菌機器人到院，還有三台可充電行動式的Ｅ３超紫光滅菌機器人也將在幾天後到院「執行勤務」。

▲開刀房護理長楊曜蓮（右二）歡喜領用滅菌機器人。

工欲善其事必先利其器。花蓮慈院副院長王志鴻指出，特別感謝吳彬安副院長整合感染管理控制室的專業建議，與總務室、工務室團隊資源，以專人專責的方式進行各單位清消任務，應用超紫光滅菌機器人（Hyper Light）進行環境清消，並在急重症單位的空調箱加裝ＵＶ燈管，再利用花蓮慈院幹細胞實驗室使用的實驗室等級滅菌的H2O2殺菌機來輔助。

超紫光滅菌機器人是目前被證實可以有效清消的重要設備，在疫情持續發展的時期，可以說是清消的戰略物資！透過多點放置、UVC照射，多角度的應用可以克服陰影問題，進行房間消毒，每個消毒點的基本操作時間為五分鐘，並且配備有快速檢測卡，可辨別滅菌消毒的程度。

