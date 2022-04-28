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快訊／台中公布30熱點足跡　廣三SOGO、老虎城提早閉店清消

▲廣三SOGO、老虎城宣布提早閉店清消。（圖／廣三提供）

▲廣三SOGO、老虎城宣布提早閉店清消。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中市今天新增確診足跡621例，市府公布30處熱點足跡，當中包括兩家百貨公司廣三SOGO以及老虎城，其中廣三SOGO百貨宣布下午6點提早閉店清消；老虎城則預計晚間8點閉店清消。大魯閣新時代則表示，昨晚接獲確診足跡訊息後，已於昨日閉店後立即進行清消作業，並已彙報經發局審核完畢，故全館可恢復正常營業。

▲廣三SOGO、老虎城宣布提早閉店清消。（圖／廣三提供）

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台中市政府公布新增確診個案熱點足跡，包括4月24日台中朝馬轉運站、國立自然科學博物館、逢甲夜市、華碩皇家俱樂部英才館、去憂不累餐酒館、大墩十街黃昏市場、群岳羽球館、廣三SOGO、京川鍋物逢甲店、八方雲集台中逢大店、藏壽司文心秀泰店、龍二日本料理食堂、第二市場、塔木德酒店台中館、AMANKING阿曼王國、台中第五市場。

▲快訊／台中再灑3張熱點足跡　超巨KTV、錢櫃又入列…夜店阿曼王國也有。（圖／記者游瓊華攝）

另外4月25日熱點足跡包括水湳市場、超級巨星自助式KTV公園店、TGI Fridays 英才餐廳、東山黃昏市場、好樂迪KTV美村店、錢櫃台中自由店、IKEA宜家家居台中店、大魯閣新時代購物中心。

▲快訊／台中再灑3張熱點足跡　超巨KTV、錢櫃又入列…夜店阿曼王國也有。（圖／記者游瓊華攝）

至於4月26日熱點足跡包括無老鍋、中興水世界籃球場、春水堂豐樂店、和牛涮日式鍋物、老虎城、楓康超市大慶店。

▲快訊／台中再灑3張熱點足跡　超巨KTV、錢櫃又入列…夜店阿曼王國也有。（圖／記者游瓊華攝）

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