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「快篩陽性」別慌張！　6QA一次看懂怎麼做

▲▼快篩實名制上路第二天，民眾一早在藥局門口排隊等待購買快篩試劑,本日電腦系統順暢,不到十分鐘即銷售一空。新冠肺炎,居家隔離3+4新制,居家照護,疫情,羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組 。（圖／記者李毓康攝）

▲快篩實名制上路。（圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

本土疫情不斷延燒，已連2天新增破萬例，居隔人數瞬間暴增，自26日開始居隔3+4新制，快篩試劑的需求也隨之高漲，目前各地藥局開始實施快篩實名制。

進行居家隔離的輕症者及接觸者，或民眾自行快篩結果為陽性，應如何處理？《ETtoday新聞雲》對此整理出6大QA提供民眾參考。

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Q1：使用「家用快篩」呈現陽性，下一步怎麼做？

A1：需至鄰近採檢所進行進一步檢測，不得搭乘交通運輸工具，可步行、開車、騎車，或由家人接送，若遇困難可聯繫各市政府單位，北市則有防疫專線（02）2375-3782協助安排防疫計程車。

Q2：若在進行居家隔離期間，快篩陽性怎麼辦？

A2：先聯絡衛生單位解除電子圍籬，再到鄰近採檢所進一步檢測。

Q3：快篩陽性者，使用過的試劑應如何處理？

A3：用塑膠袋妥善密封包裝，帶至採檢所交給人員。

▲快篩實名制上路第二天，民眾一早在藥局門口排隊等待購買快篩試劑,新冠肺炎,居家隔離3+4新制,居家照護,疫情。（圖／記者李毓康攝）

▲快篩實名制上路第二天，民眾一早在藥局門口排隊等待購買快篩試劑。（圖／記者李毓康攝）

Q4：和確診者密切接觸，可直接去做PCR？

A4：因案量暴增，請先使用家用快篩檢測，若密切接觸者快篩陰性，就開始進行居隔，北市29日指出，快篩陽性者才可至社區篩檢站或醫院進行PCR。

Q5：收到醫院通知PCR陽性，但未接獲衛生單位通知，怎麼辦？

A5：得知陽性後就待在家等待公衛通知，即時開始實施一人一室、盡量避開共用衛浴，不要離開房間。

Q6：若接到確診親友通知自己為親密接觸者，但沒收到居隔單該如何處理？

A6：可即時開始進行居隔及快篩，以和確診者最後接觸日隔天開始算3天居家隔離，第4天快篩陰性後可出門。

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