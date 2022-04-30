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清涼妹等紅燈「性感狂扭16秒」！網笑猜真實動機：應該在癢

▲一名等紅燈女騎士引起網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲一名等紅燈女騎士引起網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

網搜小組／閔文昱報導

又到了不少紳士最愛的夏天，有網友近日在臉書分享影片，只見一名穿著清涼火辣的女子在停紅燈時，坐在機車上左扭又扭，隨後還把手放在背後，不知是在伸展身體還是變換舞姿，讓他看傻直呼，「我該過去救她嗎？」畫面一曝光，馬上引發不少討論。

一名男網友29日在臉書社團「爆廢公社公開版」分享16秒影片指出，他當天剛打完疫苗，等紅燈時突然有點不舒服，結果就看到前方穿著露腰小背心和超短熱褲的女騎士，疑似正隨著音樂扭動。只見她先是手扶坐墊左右搖擺，接著把雙手放到儀表板後，開始相當有律動感的扭腰擺臀，性感畫面讓原PO看得目不轉睛。

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▲一名等紅燈女騎士引起網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO也在文中幽默表示，「看到這個請問這是副作用嗎？看起來是有腰酸背痛+身體搔癢的症狀，而且屁股好像黏在坐墊上，我該過去救她嗎？」文章一出，短短4小時就吸引了1500多名網友按讚、近200多則留言。

許多網友紛紛笑稱，「一定是坐墊太燙坐不住」、「我專治腰痠背痛的」、「應該是在癢」、「夏天真美」、「太優質了這個身材」、「應該過去，坐在後座，保持平衡」、「過去尬舞了啊」、「可能在聽某首韓國歌」、「榕樹下...可能蟲蟲便便掉下來」、「拍攝者不救？」、「身材好，給過～影片可以拍長一點」、「其實，她在拍抖音」。

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