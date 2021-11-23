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妹子羞喊「怕嚇到你」　外送員1句話凍結氣氛！網笑歪：憑實力單身

▲▼外送,外送平台,外送員,外賣,。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲外送員送餐經常遇到各種狀態的客人。（示意圖／記者林敬旻攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

一名外送員日前前在晚上十點多送餐給一位妹子時，對方表示正在敷膜怕嚇到他，先用私訊和他說明，沒想到外送員竟回一句話讓對方秒回「改我爸下樓拿」，讓網友全笑翻，直呼外送員「憑實力單身」。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼出一張對話截圖，內容可以看到顧客向他表示「不好意思，因為我敷膜，所以下樓可能會嚇到你」、「先跟你說一下～」。此外對話中出現「～」的符號，推測對方應該是位女性。

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顧客提醒後，沒想到原PO竟回了一句「沒關係我不怕鬼」，讓對方瞬間尷尬秒回覆改由爸爸下樓取餐。原PO事後似乎也意識到這段對話不太對，無奈直喊「我是不是做錯了！」

▲▼外送員。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

▲原PO遇到客人敷膜提醒，竟回了一句超尷尬的話。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

貼文一出讓不少網友們笑翻，紛紛留言表示，「嘴巴要甜一點啦」、「嗯， 看樣子版主很有可能應該是單身哈哈哈哈哈」、「你錯過豔遇了」、「你親手斬斷了一段緣分」、「喜得負評一枚」、「憑實力單身」、「請問是否單身」、「說話的藝術很重要」、「你已經錯過少奮鬥20年的機會了」。

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