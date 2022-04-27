不要錯過！12星座「這樣做」就是在「暗示你」

▲12星座喜歡你的「小暗示」。（圖／取自Pixabay）

生活中心／綜合報導

「友達以上，戀人未滿」的關係，雖然甜蜜但猜測對方的心意，卻也令人心頭亂序，據《星座好朋友》網站分析，12星座如果出現這些舉動，就是在暗示喜歡你。

相處時透露自己單身

代表星座：雙子座、射手座、雙魚座

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在相處的時候，最關心的莫過於就是對方的感情狀況了，當你還在疑惑時，對你有好感的他們，會故意透露自己單身，不會讓你猜測，更不會讓你覺得困惑。

對於雙子、射手、雙魚來說，他們都是屬於擅於戀愛的類型，如果他們對你是有好感的話，會主動暗示你「他還是單身」，這時候你就該明白，他們在給你機會，同時也向你訴說自己對你是有好感的，別傻傻錯過他們的暗示。

總是莫名其妙地想對你好

代表星座：金牛座、巨蟹座、獅子座

喜歡上一個人時，總會在生活中不自覺地想對方，甚至迫不急待想對他好，這樣的表現通常是忍不住的，在無意間就會對你好。

對於金牛、巨蟹、獅子來說，他們對待喜歡的人特別好，有時他們會選擇隱藏喜歡，但喜歡又是藏不住的，以至於他們的喜歡會化作對你好，只要對你有好感，他們可是會迫不及待地對你好，甚至讓你感受到被寵的感覺。

當你發現他們經常無緣無故地對你好時，這時候別懷疑，因為他們就是在給你機會喜歡自己。

會詢問你喜歡的類型

代表星座：處女座、天蠍座、魔羯座

當他們沒向你告白，不是他們不敢，而是他們還沒確定自己對你來說是什麼感覺，害怕說出口被拒絕，因此就會選擇先隱藏。

對於處女，天蠍、魔羯來說，他們對一個人有好感時，會確認清楚才行動，畢竟他們是非常的理性，在愛情裡特別的謹慎，如果問你喜歡的異性類型時，其實是在確定他在你心中位置，和他是不是你喜歡的類型，同時在暗示你，對你是有好感的。

這樣的機會可別輕易錯過，因為對於他們來說，要說出愛是不太容易的，只有在自己確定了自己在你心中是重要的，才會讓他們有所行動。



總是忍不住想跟你分享

代表星座：牡羊座、天秤座、水瓶座

有些簡單的話語和習慣，似乎往往比說「我愛你」、「我喜歡你」來得更有說服力，當一個人主動想與你分享所有時，這樣的舉動就為了讓你更了解自己。

對牡羊、天秤、水瓶來說，他們很喜歡跟自己喜歡的人分享日常，這會讓他們覺得自己跟你很貼近，如果他們主動地向你分享時，也會希望你能跟自己分享關於你的事，這就是他們對你有好感的表現，而這樣的暗示真的很明顯！