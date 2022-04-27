當你冷淡12星座　「這個反應」代表他在乎你

▲12星座在乎你的表現。（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

在意一個人，就會想主動聯繫，但當你突然不主動了，對方會有什麼反應呢？據《星座好朋友》網站分析，如果你突然冷淡了，12星座的一些反應，能看得出他是否在乎你。

你再不找我，就滾遠點吧！

牡羊座、巨蟹座、獅子座、雙魚座

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他們是很行動派的，不太會明白的說想你，或者在意你的！

牡羊在意一個人會一直出現對方身邊，希望你注意到他，但一次兩次找你，你再不主動找他，他就不會找你了！

巨蟹也是不太會明顯去表達，但對一個人有興趣，是會變得主動，如果對方都不找巨蟹，巨蟹就會變得安份，不會主動找你。

獅子只要看上你，就會經常出現在你的視線範圍，放低身段主動靠近對方，但對方沒發現到，獅子就會瀟灑地走，你再不主動找他，可能就沒機會了。

雙魚原本是被動的人，但遇到在意的人就會變得主動、很熱情，可是雙魚主動久了，對方依然不主動，雙魚就會放棄，希望對方有事就別找雙魚，自己也會離對方遠一點的！



你不找我，我也不太在乎！

雙子座、天秤座、射手座、水瓶座

他們大多時間，都用在自己身上，你不找他們，或許他們也不是太在乎。

雙子雖然平常很好相處，你主動找雙子，雙子也會很熱情，但你就算好幾次不找雙子，雙子是也不太在乎，因為雙子在意的可能是別人，或者誰都不在意！

天秤很看相處起來的感覺，感覺很好，天秤才會主動找你，但你好幾次不找天秤，天秤如果不在乎的話，那就代表天秤對你也沒什麼好感！

射手很多時候，都是自己一個人，其實射手是喜歡安安靜靜的，只有自己想找人，才代表射手真的在意這個人，如果你不主動聯繫，射手也沒有找你，代表不是很在乎你。

水瓶大部分的時間，都是用在自己身上，不會去主動打擾，如果你主動找他們，水瓶會回覆，但是水瓶在私底下卻沒找過你，甚至不主動找你聊天，就代表他們真的不在乎你。

你不來找我，我也不找你！

金牛座、處女座、天蠍座、魔羯座

他們是很看對方反應的，你主動聯繫，他們下次就會回應給你，但你不再主動，他們就也不會再找你。

金牛是不太擅長表達，但都看在眼裡，你主動找過金牛，他們就會回應給你，下次會主動去找你，但當你不再找他們，即便金牛很在意你，也不會找你。

處女座是回報型的人，你不去找處女座，他們也不會去找你，因為處女座很怕付出太多，都會是白費的，所以才會這麼小心翼翼，不會那麼主動。

天蠍會默默觀察一個人，你主動找他們，他們就會釋出善意，下次會主動回去找你，確認你心裡在想什麼，但當你不主動，天蠍就會覺得你不是很在意他。

魔羯屬於默默付出型的，你主動找他們時，他們是會回應的，如果魔羯對你沒好感，只會你來，他才回，這時的他們，是很被動的，如果魔羯對你有好感，前面幾次是會主動找你的，但你都不再主動找魔羯，他們就會認清。