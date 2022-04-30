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兒童疫苗「輝瑞or莫德納」？劑量、副作用QA一次看　心肌炎比例曝

▲▼公費流感疫苗首批開打。（圖／記者徐斌慎攝）

▲兒童將可施打輝瑞及莫德納疫苗。（示意圖）

記者楊晏琳／整理報導

衛福部長陳時中證實，已與輝瑞完成簽約，將採購220萬劑兒童疫苗；食品藥物管理署也通過輝瑞疫苗用於5~11歲兒童的緊急使用授權（EUA），讓民眾多了一個選項。6～11歲兒童最快可於5/2施打莫德納，不過，仍有不少家長擔憂副作用的問題。到底兩者該如何選擇？《東森新媒體ETtoday》也整理出輝瑞及莫德納疫苗的QA比較，供家長參考。

Q1：兒童疫苗安全嗎？

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A1：目前核准使用於兒童與青少年之COVID-19疫苗僅有mRNA疫苗，包括莫德納與輝瑞兩種廠牌。根據臨床試驗顯示，核准用於兒童（5至11歲）和青少年（12至17歲）的疫苗是安全的，唯兒童在接種疫苗後可能會出現輕微的副作用，但這些副作用通常會在48小時內消退。

接種後最常見的不良事件為注射部位疼痛(80～90%)、頭痛(30～50%)和疲勞(30～60%)。嚴重副作用如心肌炎、心包膜炎則非常罕見，機率小於萬分之一。

Q2：兒童新冠疫苗劑量多少？需間隔多久？

A2：

莫德納

用量為施打兩劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半）。兩劑施打間隔28天。不過指揮中心也指出，衡量接種間隔拉長可能有助於疫苗免疫力提升，與降低罕見心肌炎/心包膜炎發生風險，建議6至17歲兒童及青少年2劑接種間隔以12週為原則。

輝瑞

用量為接種兩劑，每劑0.2毫升（含10微克的mRNA），至少間隔21天，不過，由於專家認為應該拉長間距，食藥署決議，沿用莫德納專家會議建議，2劑基礎劑間隔12週。

▲▼莫德納,輝瑞。（圖／路透）

▲兒童施打莫德納及輝瑞疫苗的劑量不同。（圖／路透）

Q3：兒童施打疫苗後，常見不良反應有哪些？

A3：

莫德納

食藥署指出，在6至11歲兒童的臨床試驗中，受試者最常見的不良反應為注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌痛、畏寒、噁心/嘔吐、腋窩腫脹/壓痛、發燒、注射部位紅斑、注射部位腫脹和關節痛，與成年人試驗結果相近。

台大公衛學院醫師許辰陽則指出，根據歐洲藥品管理局（EMA）最新資料顯示，大部分以輕微局部不良反應為主，如注射部位疼痛、紅腫；有8成的人有輕微全身性不良反應，「但報告裡面並沒有提到有心肌炎及心包膜炎的發生。」

輝瑞

許辰陽指出，施打輝瑞疫苗後的不良反應，和莫德納一樣，絕大部分都以注射部位不適為主，少數有發紅、腫脹、搔癢狀況；全身性不良反應則有發燒、疲勞、腹痛、肌肉痠痛等。

數據也顯示，800萬名兒童在接種輝瑞疫苗後，有4249名兒童通報產生不良反應，4129件非嚴重、100件嚴重，其中又有11名兒童發生心肌炎，不過目前已有7位康復、4位治療中。許辰陽表示，換算下來，心肌炎發生率每10萬人中僅0.1375人，極為罕見，且大部分都可得到良好照顧。

Q4：輝瑞、莫德納哪個好？

A4：前台大感染科醫師林氏璧認為，莫德納與輝瑞劑量有別，兩者成效無法相互套用。以美國的施打狀況為例，兒童打輝瑞的劑量僅成人的1/3，自然不良反應少，在美國施打後發生心肌炎機率遠低於青少年。

他指出，莫德納效果理論上應較好，但劑量太高，導致不良反應也高。且兒童通過輝瑞較久，證實其安全性及有效性的資料也累積較多，但莫德納部分，多半國家才剛通過，還沒有大量安全性和有效性的資料，「因此BNT在兒童觀察到的心肌炎發生率低，不能直接用在莫德納上。」

台大兒童醫院院長黃立民說明，莫德納兒童疫苗雖然臨床資料不多，但不代表風險高，他還是建議家長帶小孩去打。他指出，歐盟已批准莫德納疫苗可使用在6～11歲的兒童，就具有公信力，雖然有些人擔憂，但只能說「莫德納用在兒童身上臨床資料不多，不代表風險高。」

感染科醫師李韋辛則表示，過去成人研究，莫德納和BNT成果類似；如果小朋友是高危險群（如免疫不全、容易接觸新冠病毒的環境），雖然目前美國是以BNT為主，但仍然建議施打莫德納，而莫德納施打於5～11歲小孩，歐洲和加拿大目前都已經通過，暫時未聽到嚴重副作用。

美國CDC也發現，有打疫苗的孩子症狀較快緩解，顯示預防重症還是有一定程度的效果。因此李韋辛認為，不該是以「為了不感染而打疫苗」來思考，而是「如果感染，有沒有辦法承擔重症風險」來思考。若孩子免疫力較差，或為高風險族群，那就別管疫苗廠牌，該打還是要打。

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▲醫師對兒童疫苗施打問題各有不同意見。（圖／記者李毓康攝）

Q5：輝瑞和莫德納可以混打嗎？

A5：混打部分，指揮中心發言人莊人祥表示，先前專家會議尚未討論，將於下一次ACIP會議提出進行決議。

Q6：接種後有什麼需要注意的事項？

A6：根據中華民國護理師護士公會全國聯合會指出，兒童注射後可如常活動，必要時，家長可使用症狀緩解藥物如解熱、鎮痛藥物等，注射部位腫脹則可局部冰敷。

特別提醒，若兒童接種後出現下列徵象，應盡速就醫診治：

1. 持續發燒超過48小時，活力變差。

2. 常見疫苗副作用如頭痛、發冷等，幾天後仍未消失。

3. 嚴重過敏反應症狀，如呼吸困難、氣喘、面部或喉嚨腫脹、眩暈、心跳加速、虛脫、全身紅疹等。

4. 疑似心肌炎或心包膜炎症狀，如胸痛、胸口壓迫感或不適、心悸、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良，如走幾步路就會喘、沒有力氣爬樓梯等。

▲▼發燒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲孩童接種疫苗後若持續發燒48小時，則應就醫。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

Q7：哪些人不適合接種疫苗？

A7：正在發燒、對疫苗成分有嚴重過敏反應者，都不建議施打疫苗。另外，指揮中間建議，有潛在慢性疾病的兒童仍應接種COVID-19疫苗，因他們的疾病狀況可能會增加患重病的風險。

接種前請諮詢診治此潛在慢性疾病的醫師，以便了解特定的健康狀況是否會增加嚴重COVID-19的風險。

Q8：孩子正在服用其他藥物，是否可以接種疫苗？

A8：大多數情況下，正在接受藥物治療的兒童，應在接種疫苗前後繼續進行常規治療，不應在接種疫苗前後停止服藥。但在幾種情況下，可能會建議延遲接種疫苗：

若注射部位出血或瘀傷的風險很高，可能會建議服用抗凝血劑的人延遲接種疫苗；病況穩定者則可接種疫苗。

此外，接受免疫抑制劑治療（包括化療）者感染COVID-19後嚴重度較高，因此接種COVID-19疫苗是很重要的。患者於治療週期中可能有某時間點，會對疫苗產生更好的免疫反應。或在某些情況下，可能會暫停一劑免疫抑制劑，以最大限度地提高對疫苗的免疫反應，故應與醫生討論接種疫苗的最佳時機。

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兒童疫苗莫德納輝瑞BNT副作用心肌炎

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