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兒童疫苗怎選？　研究揭：莫德納「副作用機率」高於BNT

▲▼哥斯大黎加2月開始為5歲以上兒童接種BNT疫苗，兒童疫苗。（圖／路透）

▲澳洲衛生部在批准莫德納兒童疫苗的接種建議中提到，莫德納副作用機率略高於BNT兒童疫苗。圖為哥斯大黎加2月開始為5歲以上兒童接種BNT疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

台灣近日病例激增，食藥署已核准將莫德納（Moderna） 用於6到11歲兒童接種。指揮中心敲定於5月2日起，由各縣市安排校園集中接種或可至合約醫療院所接種。許多家長開始評估要不要讓孩子接種，該打哪種廠牌疫苗等問題。然而，依國外經驗來看，施打莫德納似乎BNT更常出現副作用，但症狀差異並不大。

澳洲衛生部於2月底開始為6到11歲兒童接種莫德納疫苗，每劑50微克（0.25ml）為成人基本接種的一半劑量，基礎2劑須間隔8周。澳洲衛生部於接種建議中提到，製造商莫德納建議間隔雖為28天（4周），但根據成人研究數據，延長接種間隔時間可能提高第2劑後的免疫有效性，台灣衛福部ACIP則建議6至17歲兒童及青少年兩劑間隔以12周為原則。

莫德納副作用機率可能略高於BNT

澳洲免疫技術諮詢小組（ATAGI）表示，6到11歲兒童施打莫德納疫苗引起抗體反應的常見副作用與BNT兒童疫苗類似，大多是輕度至中度且短暫的症狀，主要包含注射部位疼痛、淋巴結腫大或壓痛、發燒、頭痛、噁心。臨床試驗顯示，兒童打完第2劑莫德納後出現頭痛的比例為54.2％；發燒24.1％；噁心嘔吐23.9％，但BNT兒童疫苗的數據則為頭痛28%；發燒6.5％；噁心嘔吐1.9％。

尚無心臟炎症相關明確數據

儘管兒童接種莫德納出現副作用的機率似乎較高，但目前並沒有同一個臨床試驗同時將莫德納與BNT的兒童疫苗進行直接比較。以全球廣泛兒童族群而言，莫德納在一項樣本數相對較少的臨床試驗中，並未出現任何心肌炎或心包膜炎的罕見案例，因此在6到11歲這個年齡層的心臟炎症相關機率尚無法確定，但發生率估計將低於青少年族群。

澳洲衛生部補充，美國開放未成年者接種BNT疫苗後報告的心肌炎機率為，12到15歲男孩約每百萬人出現46例、5到11歲男童每百萬人中僅4例。

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