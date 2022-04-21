機車騎上人行道摔瞎1隻眼　高雄男求償926萬！法官判免賠原因曝

▲家樂福楠梓店外觀。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳宏瑞／高雄報導

機車騎人行道受傷糾紛再添一樁！高雄蔡姓男子2018年騎機車要去家樂福楠梓店時，將機車騎上人行道，因地磚鬆脫路面凹陷摔車，導致蔡男右眼球破裂，就醫後剜除慘變獨眼龍，他向家樂福及高雄市養工處求償926萬餘元，但橋頭地院審理認為，無論人行道是應由哪一個單位負責維護，都應僅供行人安全行走，而不是讓機車違法行駛其上，因此判蔡男敗訴。可上訴。

判決指出，張男是2019年10月3日傍晚5時25分左右，騎機車到家樂福楠梓店，由於該店把機車停車場設置在人行道上，張男於是將機車騎上人行道，因人行道上地磚鬆脫造成機車翻覆而摔倒，蔡男右眼球破裂、右眼瞼及臉部撕裂傷，後來送醫剜除右眼，有3個月無法工作，經高醫鑑定勞動能力減損為88％。

▲家樂福楠梓店的停車格設於人行道上。（圖／翻攝自Google Map）

蔡男提告主張，人行道是家樂福捐建認養，應有管理維護之責，卻疏未盡管理維護責任，讓人行道有地磚鬆脫，才導致事故發生，且人行道原本沒有機車停車格，又無引道，也沒有未加註機車不得騎人行道警語，而市府工務局養護工程處也因養護疏失應負國家賠償責任，因此提告要求賠償926萬餘元。

橋頭地院審理時，家樂福稱養工處曾於2019年5月下旬修繕店外藍昌路段人行道，家樂福並沒有認養該人行道，主張無養護責任，且根據《道路交通安全規則》規定，在劃有機車停車格的人行道上，機車駕駛人應下車牽行至停車格停放機車，家樂福店門前設有引道讓機車前往停車棚，但蔡男卻違規行駛騎車人行道才會發生意外，主張免賠。

高市養工處則表示案發時該人行道還是家福公司捐建認養期間，養工處無責，且人行道本來就是讓行人行走，無法承受汽、機車重量，認為蔡男應負事故全部責任。

而人行道的施工單位則證稱，人行道的地磚是供行人行走用的，行人在上面行走，人行道地磚不會脫落，若是重型機車上去，地層會軟弱、下陷，會產生凹凸不平，就會脫落，因此無論人行道由何人負責養護，都不應與事故有相當因果關係。

法官認為，就算家樂福在人行道設置停車格，也只能確保可以提供行人安全通行，而不能確保機車能在人行道安全行駛，因此認為蔡男還是應該遵守道路交通安全規則的規定，不得在人行道行駛機車，因此認定家樂福無須負損害賠償責任，判決蔡男敗訴，全案可上訴。