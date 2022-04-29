快訊／高雄+379！「夜生活圈」傳播快再增11人　哈囉市場又+3

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者賴文萱／高雄報導

國內疫情持續延燒，指揮中心宣布今日新增11974例本土病例，高雄市長陳其邁下午召開防疫記者會說明，高雄新增379例本土個案，南北旅遊回來傳染給同住家人、職場的比例越來越多。

陳其邁表示，今天高雄379例比昨天335例又再緩步增加，其中居隔陰轉陽52例、外縣市旅遊史38例、特定娛樂場所11例，密切接觸者269例（同住親友134例、餐飲娛樂42例、職場環境79例、高風險場域14例），新案疫調中9例。主要是南北旅遊史確診者又傳染給同住家人比例跟娛樂場所比例增加，因為大多通常都是夜間活動力比較強的人。

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▲▼高雄4/29確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局表示，中央公布391例本土個案，經過疫調，高雄今天379例，有12例個案發病前的活動跟生活圈在外縣市，歸為外縣市管轄。

外縣市旅遊史昨天大幅增加，主要是在上周末接觸，今天就有稍降，今天外縣市38例，包含台北8例、桃園1例、台中3例、澎湖4例、台南12例等。

▼高雄4/29確診高風險足跡公布。（圖／高雄市衛生局提供）

特定娛樂場所有11例，衛生局也公布相關高風險足跡，其中，H男模會館就有4人，由於染疫者年齡層比較低，活動範圍也滿活躍。另外，哈囉市場又新增3人，以及武昌新世代教會，還好在釐清狀況下，教會的傳播鏈可以連接到部隊傳染鏈，匡列相關接觸者，每2天一次快篩，讓傳播鏈能在近期內獲得控制。