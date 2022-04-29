　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

輕症在家「何時要叫救護車？」　專家列13大症狀一看秒懂

▲▼重傳logo。急診室,救護車,醫院。（圖／資料照）

▲專家提醒，居家照護時，要特別留意自身狀況，以辨認何時要緊急送醫。（圖／資料照）

記者張乃文／綜合報導

本土疫情延燒，確診已出現單日破萬例，而為保存醫療量能，輕症確診者符合規定就可居家照護。雖已有藥物指引，提供輕症患者在家可參考服用，不過大多數人對於確診會出現的症狀仍摸不著頭緒。有專家歸類出，Omicron確診者輕症、中症及重症分別會出現什麼樣的症狀，提供大家辨別。

中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉在臉書提到，網路上有很多反對疫苗的人，聲音都很大。當然每人可以選擇不打疫苗。但我們都無法選擇要不要被Omicron感染，所以當有可能染疫時，具備的知識及工具也顯得相當重要。

[廣告]請繼續往下閱讀...

何美鄉列舉Omicron確診病人最常見的症狀：

1.輕症
• 流鼻水、打噴嚏
• 喉嚨痛／癢、乾咳、聲音啞
• 頭痛
• 全身肌肉酸痛、疲憊
• 食慾不振、噁心、拉肚子：年長者要特別注意，攝水量不足導致脫水，對老年人而言很致命，若有口乾舌燥、少尿、暈眩一定要特別留意。
• 發燒：只有50％的人會，但發燒加攝水不足，也更易導致脫水。

2.中症 （需就醫）
• 呼吸急促：可能是肺炎徵兆、也可能是脫水導致
• 血氧下降：有肺炎徵兆 
• 嚴重脫水：口乾舌燥、少尿、暈眩， 小兒、長者要注意脫水的問題
• 劇烈頭痛

3.進入重症（救護車）
• 呼吸困難、嘴唇發紫、皮膚冰冷
• 昏迷不醒、昏倒
• 胸痛

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►快搶！大瓶「蘭蔻小黑瓶」才2880元

ET快訊
YouTuber中樂透頭獎5560萬！　關掉IG直接引退
議員是毒販金主！　提供1500萬走私安毒入境
醫突PO「病危通知單」嘆：輕症轉重症只有6小時
急診人數創天量快崩壞！醫曝「1殘酷事實」：我們無能為力
台南「白目屋主」售1887萬別墅　加送Jaguar電動車
快訊／連千毅刪文了！關鍵字全消失　勾惡下架影片
一家四口狂買16份防疫保單！　她驚曝昨確診「可領160萬」
萌寵和媽咪深情合照　一起奪「7000元禮包」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳時中找外送員開會！5大共識曝光　「外送國家隊」有譜

怕染疫不回診！慢性病患自行停藥送急救　醫：規律服藥免遺憾

LIVE／本土確診持續破萬？陳時中最新說明

醫突PO「病危通知單」嘆：輕症轉重症只有6小時

夏天食慾差！臭豆腐泡菜「作法大公開」　神人再曝四川泡菜更好吃

急診人數創天量快崩壞！醫曝「1殘酷事實」：我們無能為力

輕症在家「何時要叫救護車？」　專家列13大症狀一看秒懂

黑嘉嘉27年母胎單身　透漏「理想型條件」打槍阿滴

太早太晚篩都抓不到！「家用快篩4眉角」曝光　醫：最好看到些黏液

快訊／台中市長居隔中　市府再傳文化局長陳佳君確診　

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

鳳梨怒轟連千毅「社會不是你在喬」　警告他「適可而止」：歸剛欸！

紅燈等太久？下車做操　陸男「倒立劈腿」駕駛看傻

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

玄彬孫藝真蜜月回韓高清畫面！　他開朗打招呼...不忘回頭找老婆❤️

陳時中找外送員開會！5大共識曝光　「外送國家隊」有譜

怕染疫不回診！慢性病患自行停藥送急救　醫：規律服藥免遺憾

LIVE／本土確診持續破萬？陳時中最新說明

醫突PO「病危通知單」嘆：輕症轉重症只有6小時

夏天食慾差！臭豆腐泡菜「作法大公開」　神人再曝四川泡菜更好吃

急診人數創天量快崩壞！醫曝「1殘酷事實」：我們無能為力

輕症在家「何時要叫救護車？」　專家列13大症狀一看秒懂

黑嘉嘉27年母胎單身　透漏「理想型條件」打槍阿滴

太早太晚篩都抓不到！「家用快篩4眉角」曝光　醫：最好看到些黏液

快訊／台中市長居隔中　市府再傳文化局長陳佳君確診　

中華精測Q1獲利寫12季新低　EPS 3.43元也是三年低點

余雅倩首披國家隊戰袍就摘金直呼高興　楊俊瀚惜未達預期再努力

陳時中找外送員開會！5大共識曝光　「外送國家隊」有譜

越妻兼差色情按摩「親妹幫錄影」　夫撿到SD卡崩潰：才新婚1年

羅昂對上陳鴻文　運彩看好統一勝富邦

吳慷仁又換新髮型！「超短齊瀏海」近照曝…網認不出來：以為是李光洙

5／1開幕！享香檳搬遷到內湖禮客　5月底前點主餐享麵包沙拉無限吃

俄寡頭「滅門、自殺血案」連環爆！　專家推測：普丁展開大追殺

台積電、產業園區雙引擎　仁武透天漲3成

澎湖花火太美！女遊客看到忘我不慎落海　被救起繼續觀賞

生活熱門新聞

連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

每天破萬例「直到這時才會下降」！醫：永遠不會清零

6~11歲孩童打莫德納或BNT？　醫4字給答案

梅雨季將抵台！鄭明典曝雨量圖1警訊

不是雙北！「全國萬人確診率」竟在這1區

今傍晚變天　3縣市飆36℃

本土首破萬例！醫揭「與19年前SARS」1驚人巧合

網酸：打疫苗根本沒用！前台大醫「親算4數字」反擊了

男友聽隔壁啪聲秒衝浴室！她突襲驚見「通紅屁屁」太震撼

高中生烤肉拍照全笑場！回家看照傻眼「她沒笑」嚇傻

單日確診破萬　還要過母親節嗎

23歲正妹臉藏滿滿寄生蟲　兩頰紅腫狂爆大白膿痘

竹縣發「有條件」1萬敬老金　受惠族群搶先看

逢甲宿舍「居隔者陰轉陽」！女大生崩潰：我們真的很可憐

更多熱門

相關新聞

狂買16份防疫險！她曝昨確診「可領160萬」

狂買16份防疫險！她曝昨確診「可領160萬」

隨著本土疫情爆發，前陣子不少人都搶保防疫險。財經網美胡采蘋就發文分享，她透過LINE群得知有一家人在確診後，一共可領160萬元。消息曝光後，引發網友熱議，「哇！真的是超『超前部屬』了」、「會不會導致一堆人故意要確診」。

醫2理由籲：快篩取代PCR確診要考慮！

醫2理由籲：快篩取代PCR確診要考慮！

快訊／北市再爆議員確診！侯漢廷PCR陽　柯文哲緊急快篩

快訊／北市再爆議員確診！侯漢廷PCR陽　柯文哲緊急快篩

快篩實名制販售藥局明砍半！藥師嘆：僅1%人能買到

快篩實名制販售藥局明砍半！藥師嘆：僅1%人能買到

兒童莫德納打不打　醫：至少先打一劑

兒童莫德納打不打　醫：至少先打一劑

關鍵字：

何美鄉新冠疫情新冠疫苗輕症居家照護

讀者迴響

熱門新聞

連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

金宇彬5年前「及早發現鼻咽癌」有原因！

連千毅、勾惡、鳳梨之戰　台中角頭深夜105字發聲

連千毅「連線大哥罵勾惡」結果慘被唸

每天破萬例「直到這時才會下降」！醫：永遠不會清零

陳時中突宣布取消實聯制　她氣炸：3億預算白花了？

0避孕都沒中！大牙內診「被進出1.5小時」崩潰

昏迷夢見遭輪輾浪浪　他秒被電醒

百萬網紅確診痊癒曝後遺症！　2徵狀反覆出現

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

台中人妻拒行房被壓制！他「甩龍根打臉」下場慘了

6~11歲孩童打莫德納或BNT？　醫4字給答案

柯文哲「全台大亂」預言中了！　她列4亂象：讓我毛毛的

快訊／南韓不戴口罩了！　下周一開始實施

余苑綺病況再惡化！

更多

最夯影音

更多
鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面