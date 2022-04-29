輕症在家「何時要叫救護車？」　專家列13大症狀一看秒懂





▲專家提醒，居家照護時，要特別留意自身狀況，以辨認何時要緊急送醫。（圖／資料照）

記者張乃文／綜合報導

本土疫情延燒，確診已出現單日破萬例，而為保存醫療量能，輕症確診者符合規定就可居家照護。雖已有藥物指引，提供輕症患者在家可參考服用，不過大多數人對於確診會出現的症狀仍摸不著頭緒。有專家歸類出，Omicron確診者輕症、中症及重症分別會出現什麼樣的症狀，提供大家辨別。

中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉在臉書提到，網路上有很多反對疫苗的人，聲音都很大。當然每人可以選擇不打疫苗。但我們都無法選擇要不要被Omicron感染，所以當有可能染疫時，具備的知識及工具也顯得相當重要。

[廣告]請繼續往下閱讀...

何美鄉列舉Omicron確診病人最常見的症狀：

1.輕症

• 流鼻水、打噴嚏

• 喉嚨痛／癢、乾咳、聲音啞

• 頭痛

• 全身肌肉酸痛、疲憊

• 食慾不振、噁心、拉肚子：年長者要特別注意，攝水量不足導致脫水，對老年人而言很致命，若有口乾舌燥、少尿、暈眩一定要特別留意。

• 發燒：只有50％的人會，但發燒加攝水不足，也更易導致脫水。

2.中症 （需就醫）

• 呼吸急促：可能是肺炎徵兆、也可能是脫水導致

• 血氧下降：有肺炎徵兆

• 嚴重脫水：口乾舌燥、少尿、暈眩， 小兒、長者要注意脫水的問題

• 劇烈頭痛

3.進入重症（救護車）

• 呼吸困難、嘴唇發紫、皮膚冰冷

• 昏迷不醒、昏倒

• 胸痛