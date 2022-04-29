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蘇貞昌參訪台南知事官邸　盛讚台南妥善保存豐富文化建築

▲行政院院長蘇貞昌參訪「台南知事官邸」，對於台南市目前存有如此良善的日式建築，並活化利用非常讚賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政院院長蘇貞昌參訪「台南知事官邸」，對於台南市目前存有如此良善的日式建築，並活化利用非常讚賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院院長蘇貞昌29日參訪「台南知事官邸」，行政院秘書長李孟諺，及台南市長副市長趙卿惠、文化局專門委員黃宏文陪同參訪，由知事官邸委外經營公司相關人員，現場進行導覽。

▲行政院院長蘇貞昌參訪「台南知事官邸」，對於台南市目前存有如此良善的日式建築，並活化利用非常讚賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「台南知事官邸」在1900年，由台灣總督府技手明田藤吉設計，創建之初，係計畫作為首長官邸「台南縣知事官邸」，1901年11月廢縣置廳後，原知事官邸曾借予陸軍使用、部分曾作為「台南廳廳員之讀書俱樂部」等用途。但其最主要名稱與定位，則為總督至台南巡視時之「總督台南官邸」，與皇族至台南巡視時之「御泊所（行館）」。

▲行政院院長蘇貞昌參訪「台南知事官邸」，對於台南市目前存有如此良善的日式建築，並活化利用非常讚賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

1920年改廳設州，自原台南廳長升任為台南州知事的枝德二，重新將其作為官邸使用，並改稱「州知事官邸」。除作首長官邸，仍持續作為「御泊所」，供台灣總督巡視時與皇族訪問時居住。

二次大戰後，知事官邸短暫作為鹽務總局、地政事務所，在1980年代時，作為民防指揮所、東區區公所，並於前方加蓋台南市機關員工消費合作社聯合社。於1998年被指定為市定古蹟。

▲行政院院長蘇貞昌參訪「台南知事官邸」，對於台南市目前存有如此良善的日式建築，並活化利用非常讚賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蘇貞昌院長於庭院聽工作人員解說知事官邸歷史，之後於1樓參觀委外公司的餐酒館空間，看到委外公司將官邸經營得十分出色也非常讚賞，接著前往2樓參觀展覽空間以及戶外走廊。

台南市文化局也向蘇院長介紹，目前官邸整個營運方向，包括以新創、多元整合的營運模式推動古蹟再生，並在城市中推動生活美學，同時推動文化旅遊讓全台民眾認識臺南豐富多元的歷史源流與轉折。

▲行政院院長蘇貞昌參訪「台南知事官邸」，對於台南市目前存有如此良善的日式建築，並活化利用非常讚賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蘇貞昌院長對於台南市目前存有如此良善的日式建築，並活化利用非常讚賞，他也提醒文化局，要善加利用所保有的日式資產創造觀光利益，並可以從重建歷史景物、復刻歷史文物方面著手，相信可以讓台南的歷史結合觀光，創造有品質的文化之旅。

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