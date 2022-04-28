屏縣+94創新高！5歲以下確診累計42例　新增6處熱點足跡

▲東港華僑市場清消作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(28)日新增94例本土確診個案，縣府公佈重點疫調人潮易聚集的公共場所有屏東市和生市場、晶彩主題桌遊、芭東音樂餐廳、東港漁市場、琉球鄉公有零售市場、東港華僑市場，已全面進行清消作業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

縣府表示，雖然依中央指引不再公佈一般疫調足跡，但針對人潮易聚集場所，特別是公有市場，縣府將不定期加強清消，連日來已消毒屏東市建國市場、長治鄉繁華市場、東琉線碼頭等處，也提醒民眾出入人潮眾多場所注意保持社交安全距離，口罩不離身。

▲▼東港魚市場、琉球鄉公有市場。

另28日起家用快篩實名制上路，縣府衛生局彙整全縣販售家用快篩實名制的健保藥局有142家，偏鄉衛生所8家，共計150家，民眾可持健保卡購買，以身分證字號尾數單雙號進行分流購買，單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。每輪每身分證字號僅能購買1次，1份5劑，每劑100元。衛生局提醒注意，屏東縣販售實名制快篩試劑藥局及衛生所名單：https://ppt.cc/fRCGVx

縣府統計截至4月27日，居家隔離現管人數790人，28日凌晨符合3+4解隔離有128人。5歲以下累計至共計42例，無重症，8例解除隔離。居家照護累計申請有205人符合資格。



縣府指出，94例中居隔陰轉陽有14例，11個家庭群聚案31例，其他確診個案相關17例，感染源追溯中28例，轉銜外縣市4例。

確診個案分布區域：屏東市34案，潮州鎮5案，東港鎮16案，恆春鎮7案，萬丹鄉5案，長治鄉2案，麟洛鄉3案，里港鄉6案，內埔鄉7案，萬巒鄉2案，及鹽埔鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、佳冬鄉、琉球鄉、滿州鄉各1案。

全校暫停實體課程校數有1校：屏北高中。部分班級暫停實體課程校數：20校31班，包括恆春工商、屏東高工、九如國中、鶴聲國中、車城國中、東興國小、東隆國小、新庄國小、後庄國小、車城國小、光華國小、勝利國小、塔樓國小、東港國小、海濱國小、仁愛國小、鶴聲國小、崇蘭國小、恆春國小、屏大實小。居家隔離人數843人。