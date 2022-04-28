　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

屏縣+94創新高！5歲以下確診累計42例　新增6處熱點足跡

▲東港華僑市場清消作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港華僑市場清消作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(28)日新增94例本土確診個案，縣府公佈重點疫調人潮易聚集的公共場所有屏東市和生市場、晶彩主題桌遊、芭東音樂餐廳、東港漁市場、琉球鄉公有零售市場、東港華僑市場，已全面進行清消作業。

▲東港華僑市場清消作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

縣府表示，雖然依中央指引不再公佈一般疫調足跡，但針對人潮易聚集場所，特別是公有市場，縣府將不定期加強清消，連日來已消毒屏東市建國市場、長治鄉繁華市場、東琉線碼頭等處，也提醒民眾出入人潮眾多場所注意保持社交安全距離，口罩不離身。

▲東港華僑市場清消作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲▼東港魚市場、琉球鄉公有市場。

▲東港華僑市場清消作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

另28日起家用快篩實名制上路，縣府衛生局彙整全縣販售家用快篩實名制的健保藥局有142家，偏鄉衛生所8家，共計150家，民眾可持健保卡購買，以身分證字號尾數單雙號進行分流購買，單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。每輪每身分證字號僅能購買1次，1份5劑，每劑100元。衛生局提醒注意，屏東縣販售實名制快篩試劑藥局及衛生所名單：https://ppt.cc/fRCGVx

縣府統計截至4月27日，居家隔離現管人數790人，28日凌晨符合3+4解隔離有128人。5歲以下累計至共計42例，無重症，8例解除隔離。居家照護累計申請有205人符合資格。

縣府指出，94例中居隔陰轉陽有14例，11個家庭群聚案31例，其他確診個案相關17例，感染源追溯中28例，轉銜外縣市4例。

確診個案分布區域：屏東市34案，潮州鎮5案，東港鎮16案，恆春鎮7案，萬丹鄉5案，長治鄉2案，麟洛鄉3案，里港鄉6案，內埔鄉7案，萬巒鄉2案，及鹽埔鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、佳冬鄉、琉球鄉、滿州鄉各1案。

全校暫停實體課程校數有1校：屏北高中。部分班級暫停實體課程校數：20校31班，包括恆春工商、屏東高工、九如國中、鶴聲國中、車城國中、東興國小、東隆國小、新庄國小、後庄國小、車城國小、光華國小、勝利國小、塔樓國小、東港國小、海濱國小、仁愛國小、鶴聲國小、崇蘭國小、恆春國小、屏大實小。居家隔離人數843人。

►「石墨烯枕頭」超優惠價，包準一睡愛上！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
台積電買在588　卡山頂淚「上面好冷」！釣出688T大學長
暴跌10°C時間曝！「雨區越來越廣」　1圖看懂天氣變化
國研院代理副院長葉文冠驚傳猝逝！　享年58歲
女兒IG穿短上衣露「纖細水蛇腰+美腿」　小S急了秒發警告
快篩陽怎麼辦？　北市：先當自己確診
春風開腔：不是刺青、賺點錢就叫兄弟！　暗示「別當壞榜樣」
快訊／本土+11353「新北飆破4千例」　台北增2424例
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多「牛奶變可樂」　他1招貪到神境界！千人搖頭：喝了傷身

為搶買快篩劑！她驚見老人暴衝過馬路...嘆：像移動式神主牌

快篩試劑實名制開賣　宜蘭縣這92處開買...下載App查得到

居家照護或隔離免煩惱　宜縣府1999可幫採買、倒垃圾、顧寵物

新鮮人限定！TOEIC專案考成績直送知名企業

勞動節暴跌10°C！連假3天「雨區越來越廣」　1圖看懂天氣變化

5成兒少害怕染疫死亡！停課居家「生活滿意度下降」6成想返校

只想曖昧？12星座4表現　看出他是否真心喜歡你

快訊／台中公布30熱點足跡　廣三SOGO、老虎城提早閉店清消

台東再+35！累計81生7師確診　實名制快篩試劑開賣地點曝

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

牽繩被「超萌黑色會」咬走　柴嫌棄臉拉拔河：1比5還輸

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

阿伯從右側鑽縫撞騎士　被攔下辯：偶要過啊！

王子「5歲毛弟VS.5個毛弟」：都不選可以嗎　包包翻出驚人物品...他工作必帶！

好市多「牛奶變可樂」　他1招貪到神境界！千人搖頭：喝了傷身

為搶買快篩劑！她驚見老人暴衝過馬路...嘆：像移動式神主牌

快篩試劑實名制開賣　宜蘭縣這92處開買...下載App查得到

居家照護或隔離免煩惱　宜縣府1999可幫採買、倒垃圾、顧寵物

新鮮人限定！TOEIC專案考成績直送知名企業

勞動節暴跌10°C！連假3天「雨區越來越廣」　1圖看懂天氣變化

5成兒少害怕染疫死亡！停課居家「生活滿意度下降」6成想返校

只想曖昧？12星座4表現　看出他是否真心喜歡你

快訊／台中公布30熱點足跡　廣三SOGO、老虎城提早閉店清消

台東再+35！累計81生7師確診　實名制快篩試劑開賣地點曝

歐盟80％人口曾染新冠！確診數估達3.5億　將放寬管理模式

租屋族「要了解建商背景、評價？」　網歪樓提1觀點：可以撿漏

蘇貞昌、徐國勇視察永康水資源回收中心　黃偉哲盼許台南市民不缺水的未來

曾負債累累...法拉利歌手賺錢不敢用　「衣服穿五年」破了也不換

百萬網紅確診痊癒3個月　留「兩大後遺症」：身體微恙就激發病毒

柯瑞對兄弟僅失1分自認僅用6成實力　週六先發再觀察

校內險遭性侵！校長竟公開受害女生姓名逼轉校：他是高材生

好市多「牛奶變可樂」　他1招貪到神境界！千人搖頭：喝了傷身

疫情焦慮、工作壓力兩頭燒！藥師呼籲「3大面向」好好顧身心

強尼戴普三怪癖！出庭要帶小熊軟糖　「閒到開始畫畫」真實原因曝

畫面曝光！十分瀑布旁男女「野外連結」　網：不去賓館怕留足跡？

生活熱門新聞

快訊／今增2死！本土狂飆1萬1353例、境外增164

勾惡揭真實身份「陳昱瑋」！下週赴約連千毅

律師買10張台積電　讓藍心湄笑出眼淚

台灣「25年骨灰級網站」還活著！

傳今日本土飆破萬　陳時中14:00說明

10大營養素提高免疫力　台灣人最缺3樣

前台大醫示警：這2件事別做了！「6大防疫原則」曝光

鳳梨轟連千毅爆案外案！正妹上直播只拿3000元

基隆女確診家中病逝　女兒視訊引魂7次才成功

快篩試劑哪裡還有？一鍵就能查「藥局存量地圖」曝光

社交距離APP「藏2個巨雷」　鄉民喊拒用！

取消實聯6大百貨商場因應整理

即／台中本土確診+621　 高中職以下「停課10天縮成7天」

快訊／快篩實名制健保系統當機　藥局暫停販售

更多熱門

相關新聞

快篩試劑實名制上路　台東30家藥局加入服務

快篩試劑實名制上路　台東30家藥局加入服務

配合中央疫情指揮中心宣布家用快篩試劑實名制於今（28）日上路，台東縣藥師公會發起號召，為防疫工作第一道防線做出貢獻，全縣計22家社區健保藥局及8家偏鄉衛生所加入服務行列，民眾可憑健保卡/居留證購買，每身份證字號限購1份(1份5劑，共500元)，依身分證字號尾數分流購買，目前快篩試劑銷售狀況大致良好，呼籲民眾可多加利用衛生福利部中央健康保險署「可購買防疫家用快篩試劑機構(網址：https://myhealthbankapp.nhi.gov.tw/IHKE4100/IHKE4100S01)」或8家偏鄉衛生所電

即／私立高中學生確診　高雄衛生局緊急疫調

即／私立高中學生確診　高雄衛生局緊急疫調

花蓮+303！增1死為「肝癌病患」

花蓮+303！增1死為「肝癌病患」

台南+193　44例為無症狀

台南+193　44例為無症狀

即／脫罩與確診外賓用餐　盧秀燕「有隔板、防疫距離」

即／脫罩與確診外賓用餐　盧秀燕「有隔板、防疫距離」

關鍵字：

屏東28日確診染疫94例

讀者迴響

熱門新聞

3歲小網紅抖音爆火…被挖出「爸爸是偶像劇男星」

鳳梨火大轟爆連千毅！警告「適可而止」：社會不是你在喬的啦

戶頭僅5元竟買2733萬股票　違約交割慘了

快訊／今增2死！本土狂飆1萬1353例、境外增164

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

連千毅開罵了！「對質地點」鬧烏龍　

勾惡幫主首揭「真實身份」！　承諾赴約連千毅

Rakuten Girls驚傳確診　自責落淚

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

艾莉絲低調飛英國！

勾惡揭真實身份「陳昱瑋」！下週赴約連千毅

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

律師買10張台積電　讓藍心湄笑出眼淚

台灣「25年骨灰級網站」還活著！

傳今日本土飆破萬　陳時中14:00說明

更多

最夯影音

更多
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！
太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面