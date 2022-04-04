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社會 社會焦點 保障人權

獨／託夢直喊頭痛！賓士後座男中彈腦死哭捐　悲母今淚別含冤兒

記者陳雕文／新北報導

新北中和區一輛賓士於上月10日晚間11點多拒檢逃逸還沿途闖紅燈，巡邏警連開3槍，後座的27歲鍾姓男子頭部中彈，16日晚間被醫院宣判腦死，其母親傷心欲絕，最後同意拔管並器捐。到了本月4日告別式，鍾媽媽說，「兒子託夢哭喊『頭痛』…將對值勤警員提告，希望檢調單位明察，以告慰我兒在天之靈」。

▲▼鍾男。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲賓士右後座乘客頭部中彈，醫生說就算救活未來也是植物人，母親接到噩耗心碎。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，當時開賓士車的是29歲林男，副駕坐著21歲藍女，左後座乘客為29歲洪男，右後座乘客為27歲鍾男（中槍者，現為失蹤人口），一車4人除了鍾男之外，分別有結夥攜凶器強盜、持三級毒品、槍砲彈藥刀械管制條例、傷害、廢棄物清理法、偽造文書、行使偽造特種文書、不能安全駕駛等多項前科紀錄。

警方調查，該部賓士車主就是林男，但他的駕照及車牌都被註銷，因此先在網路上購買假車牌，10日載著藍姓妻子從宜蘭北上，到了中和接洪、鍾兩男要去永和區永貞路的酒吧喝酒，沒想到遇上警方攔查，因為心虛才想加速逃逸。

而鍾男疑因欠債的關係不跟家人聯繫，心急的鍾媽媽於去年11月底通報失蹤，鍾男萬萬沒想到，10日想跟朋友去酒吧喝酒解悶，最後卻是中彈腦死的下場。

鍾媽媽說，「之所以去年會報兒子失蹤，是因為他當時被詐騙集團騙了很多錢，還接到很多恐嚇電話，所以兒子就躲起來了，後來我才去報失蹤；兒子是一個暖男，他很帥，本來之前還在百貨公司當櫃哥，在賣韓國的保養品。本來是預計今年要跟他女朋友結婚了，結果現在變這樣」。

到了本月4日鍾男即將出殯，鍾媽媽表示，「2022年3月10日，對我來說，是最悲傷的一天，兒子後腦被槍擊。一星期後被醫師宣判腦死，我連道別的機會都沒有，接著開始了一連串的思念」。

▲▼兒子是暖男。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲鍾男的母親泣訴警方執法不當，並強調兒子很帥也是個暖男。（圖／記者陳雕文翻攝）

鍾媽媽還說，「事發迄今，我每天都活在悲痛之中，更夢到兒子託夢哭著告訴我：『媽媽，我的頭好痛，媽媽我想見你⋯』。我內心很清楚我再也見不到我的兒子了，今天4/4是兒子的告別式，我在傷痛之餘，也期許不要再有這樣的事情再發生，因此，我將對現場執勤的員警提出『過失致人於死』刑事告訴，希望新北地檢署能查明事發經過，以告我兒在天之靈」。

▲▼兒子是暖男。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲當時坐在車上洪男，身上沾有鍾男的血，也認為警方執法過當。（圖／記者陳雕文翻攝）

鍾媽媽也針對員警執勤使用警械手段提出聲明：
一、本件只是交通違規逃逸，使用槍械射擊並非唯一攔查手段，尚可聯絡警網圍堵包抄。
二、若依法得使用槍械，亦應制止車輛逃逸而非對人射擊，更不應對乘坐於後座之乘客射擊。
三、若開槍是為制止該車逃逸，自應射擊車輪引擎以制止車輛運作，但本件執勤員警卻於跑動中不易瞄準條件下射擊，至誤射無辜乘客，當然違反警械使用條

最後鍾媽媽還呼籲新北市政府警察局，要公開執勤員警密錄器、路口監視器、路過計程車司機攝影畫面以釐清事實，還原事發經過。

新北市政府警察局表示，本案當下警員為阻止林嫌持續駕車逃逸，波及無辜用路人，因而開槍喝止，避免危害持續發生，警員依據警械使用條例第4條使用警械有據，初步檢視是符合警械使用條例規定。

新北市警局還說，而執法過程中造成民眾受傷，警方深表遺憾並會協助家屬處理後續，絕對展現誠意全程陪同；為求慎重，警方主動將本案移請檢察官偵辦，全力釐清案件責任歸屬。

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