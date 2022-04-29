死守馬力波！烏克蘭鋼鐵廠遭俄轟炸600傷　殘骸中摸黑治療畫面曝

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭南部城市馬力波（Mariupol）亞速鋼鐵廠遭俄軍圍困將近2個月，但烏克蘭人仍持續堅守拒絕投降。依據最新曝光的影片，當地一處臨時醫院受到俄軍空襲，現場點起紅色照明，人們躲在廢墟瓦礫中，傷者則在黑暗中接受治療，烏方稱約有600人受傷。

▲鋼鐵廠內的傷者只能摸黑接受治療。（圖／翻攝自YouTube，下同）

綜合天空新聞、鏡報等報導，俄羅斯占領馬力波大部分地區，但烏克蘭人仍堅守亞速鋼鐵廠，烏克蘭陸軍第36獨立陸戰旅指揮官伏林那（Serhiy Volyna）證實，廠內臨時醫療站受到俄軍空中炸彈直接襲擊。烏克蘭「亞速營」（Azov Brigade）發布的影片顯示，在爆炸發生後，有人點起紅色照明，許多驚恐的人們就躲在黑暗中，在廢墟中挖掘、給予傷者治療。

伏林那透露，約有600人受到不同程度的傷，其中包括孩童及老人等平民，醫療用品耗盡，但俄軍攻勢仍舊持續，「手術室已經完全被摧毀，已無法再為受傷的人動手術，沒有醫療援助。」

伏林那進一步說明，烏克蘭馬力波駐軍在亞速鋼鐵廠及周邊區域守著防線，但其他地方早已落入俄軍控制之中，「俄軍（整晚）至少發動50多次空襲，坦克等部隊直接近距離朝民宅等建築物開火，摧毀我們的基礎設施。」

自戰爭爆發以來，馬力波已數度嘗試進行停火撤離平民，市長已撤出當地。伏林那說，他的部隊正為所有當地平民及士兵尋求安全撤離通道，希望能前往第三國，讓平民、軍人、傷者都能平安，且自俄羅斯2月下旬開始攻打馬力波以來，當地已有超過2.1萬名平民死亡。