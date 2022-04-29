本土首破萬例！醫揭「與19年前SARS」1驚人巧合：有跡可循

▲台灣昨天本土確診案例首度破萬，民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

台灣昨（28）日新增11353例本土個案，是疫情爆發以來首次破萬，其中以新北4552例居冠，台北2424例次之。對此，醫師潘建志就指出，這次的疫情與2003年的SARS有個驚人巧合，且在科學上有跡可循，讓不少人都忍不住大喊真的太恐怖了。

潘建志昨日在臉書發文表示，本土破萬例，「有個可怕的巧合」，2003年3月13日，臺大醫院通報了第一例勤姓台商的SARS病例，而這波Omicron本土疫情，恰巧也是3月中開始。

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▲潘建志醫師在臉書PO文指出，這次Omicron本土疫情，與19年前SARS有一個恐怖巧合。（圖／翻攝自潘建志臉書）

潘建志指出， 「科學解釋，台灣春末夏初，最適合這種病毒」，現在確診數每天都以指數級增長，總累計量在短短四天內就翻倍，怎麼擋也擋不住，「這是1918年西班牙大流感後，百年來規模最大的流行病」，台灣醫學史上的霍亂、瘧疾、登革熱以及腸病毒都遠遠比不上。

不少網友看完都直呼長知識了，「一直以為冠狀病毒在夏天是不易生存欸！簡直顛覆我的想像」，但也有人好奇「流感不是也是冠狀病毒一種，不是秋冬季最盛行的嗎」。對此，潘建志則回覆，「高緯度國家是秋冬，熱帶亞熱炎變春夏。去年那一波，也是五月份開始」。