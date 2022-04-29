　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

本土首破萬例！醫揭「與19年前SARS」1驚人巧合：有跡可循

▲▼國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣昨天本土確診案例首度破萬，民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

台灣昨（28）日新增11353例本土個案，是疫情爆發以來首次破萬，其中以新北4552例居冠，台北2424例次之。對此，醫師潘建志就指出，這次的疫情與2003年的SARS有個驚人巧合，且在科學上有跡可循，讓不少人都忍不住大喊真的太恐怖了。

潘建志昨日在臉書發文表示，本土破萬例，「有個可怕的巧合」，2003年3月13日，臺大醫院通報了第一例勤姓台商的SARS病例，而這波Omicron本土疫情，恰巧也是3月中開始。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 0

▲潘建志醫師在臉書PO文指出，這次Omicron本土疫情，與19年前SARS有一個恐怖巧合。（圖／翻攝自潘建志臉書）

潘建志指出， 「科學解釋，台灣春末夏初，最適合這種病毒」，現在確診數每天都以指數級增長，總累計量在短短四天內就翻倍，怎麼擋也擋不住，「這是1918年西班牙大流感後，百年來規模最大的流行病」，台灣醫學史上的霍亂、瘧疾、登革熱以及腸病毒都遠遠比不上。

不少網友看完都直呼長知識了，「一直以為冠狀病毒在夏天是不易生存欸！簡直顛覆我的想像」，但也有人好奇「流感不是也是冠狀病毒一種，不是秋冬季最盛行的嗎」。對此，潘建志則回覆，「高緯度國家是秋冬，熱帶亞熱炎變春夏。去年那一波，也是五月份開始」。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►快搶！大瓶「蘭蔻小黑瓶」才2880元

ET快訊
快訊／民進黨大安文山民調出爐！　口譯哥上了
IG限動「解鎖新功能」！　網喊：終於等到了
LIVE／確診破萬！全台剩19淨土　快篩實名制明配貨砍半
本土破萬例！　醫揭「與19年前SARS」驚人巧合
快訊／台中火力發電廠起火！　9消防車急出動
快訊／盧秀燕居隔中　台中市府爆「首位首長」確診
「排隊頭香」卻買嘸快篩！　本土劇一哥傻眼：不會備註嗎
不是雙北！「全國萬人確診率」在這區　最後淨土曝光
連千毅「連線大哥罵勾惡」結果慘被唸！　正妹偷笑了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台中市長居隔中　市府再傳文化局長陳佳君確診　

快訊／統測明登場　教部開放居隔與檢疫考生自行前往或親友接送

女兒發燒醫生不敢看　媽怨買不到快篩：衛生局、藥局無限輪迴

本土首破萬例！醫揭「與19年前SARS」1驚人巧合：有跡可循

台鐵5／1停駛「臨時班表」明午出爐！客運＋類火車增4216班這可查

減輕災損負擔　農委會調漲農民救助金逾20%、近2百項

不是雙北！「全國萬人確診率」竟在這1區　19區最後淨土曝光

師控遠距教學領嘸鐘點費　教育部：在家遠距屬「正常出勤」要給薪

快訊／黃偉哲與確診者同桌用餐被居隔　快篩結果出爐

交通部參事「嗆聲台鐵運轉員」慘了！交長要議處還要他道歉

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

鳳梨怒轟連千毅「社會不是你在喬」　警告他「適可而止」：歸剛欸！

紅燈等太久？下車做操　陸男「倒立劈腿」駕駛看傻

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

玄彬孫藝真蜜月回韓高清畫面！　他開朗打招呼...不忘回頭找老婆❤️

快訊／台中市長居隔中　市府再傳文化局長陳佳君確診　

快訊／統測明登場　教部開放居隔與檢疫考生自行前往或親友接送

女兒發燒醫生不敢看　媽怨買不到快篩：衛生局、藥局無限輪迴

本土首破萬例！醫揭「與19年前SARS」1驚人巧合：有跡可循

台鐵5／1停駛「臨時班表」明午出爐！客運＋類火車增4216班這可查

減輕災損負擔　農委會調漲農民救助金逾20%、近2百項

不是雙北！「全國萬人確診率」竟在這1區　19區最後淨土曝光

師控遠距教學領嘸鐘點費　教育部：在家遠距屬「正常出勤」要給薪

快訊／黃偉哲與確診者同桌用餐被居隔　快篩結果出爐

交通部參事「嗆聲台鐵運轉員」慘了！交長要議處還要他道歉

半夜3點廁所出現「鬼祟肉色毛影」　媽大喊問罪！牠慢動作心虛躲藏

快訊／大安文山初選民調出爐　簡舒培第一、口譯哥、殯葬二代出線

超平價大螢幕手機登台　小米雙新機4000元有找

台南辦線上徵才釋2100職缺　9成免經驗薪資最高上看60K

0避孕都沒中！大牙內診「被進出1.5hrs」崩潰曝結果：天生比別人更裡面

「台灣奈良」連江大坵島梅花鹿換毛啦！情緒較激動　同步除蟲中

亮・珠寶／百搭首飾寵媽咪　小巧鑽鍊、珍珠串鍊經典耐看

眾多資深藝人指定使用　媽媽瘦腰就靠「這款」了！

台中拼國際級規格　水湳經貿園區華麗勝出

免費「客製」寫字送祝福！台北宅配蛋糕超用心　芋泥＋鹹蛋黃超強

生活熱門新聞

連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

每天破萬例「直到這時才會下降」！醫：永遠不會清零

6~11歲孩童打莫德納或BNT？　醫4字給答案

梅雨季將抵台！鄭明典曝雨量圖1警訊

今傍晚變天　3縣市飆36℃

男友聽隔壁啪聲秒衝浴室！她突襲驚見「通紅屁屁」太震撼

高中生烤肉拍照全笑場！回家看照傻眼「她沒笑」嚇傻

網酸：打疫苗根本沒用！前台大醫「親算4數字」反擊了

23歲正妹臉藏滿滿寄生蟲　兩頰紅腫狂爆大白膿痘

單日確診破萬　還要過母親節嗎

逢甲宿舍「居隔者陰轉陽」！女大生崩潰：我們真的很可憐

不是雙北！「全國萬人確診率」竟在這1區

竹縣發「有條件」1萬敬老金　受惠族群搶先看

醫戴佩佩豬面具篩檢　照片笑翻網

更多熱門

相關新聞

女兒發燒醫生不敢看　媽怨買不到快篩

女兒發燒醫生不敢看　媽怨買不到快篩

一名媽媽29日在臉書PO文抱怨，20歲的女兒發燒，全身骨頭痛了好幾天，結果診所醫生不敢看，只是針對症狀開藥，跑了幾家藥局也買不到快篩，求助衛生局得到的回答是「請去藥局購買」，彷彿陷入無限輪迴，讓她超級傻眼，「請讓有需要的人買。」

快訊／北市再爆議員確診！侯漢廷PCR陽　柯文哲緊急快篩

快訊／北市再爆議員確診！侯漢廷PCR陽　柯文哲緊急快篩

不斷更新／各國解封進度一次看

不斷更新／各國解封進度一次看

多國爆兒童不明肝炎　10大警訊曝

多國爆兒童不明肝炎　10大警訊曝

孕婦未打疫苗染疫！被迫25週早產　醫：新冠侵蝕胎盤

孕婦未打疫苗染疫！被迫25週早產　醫：新冠侵蝕胎盤

關鍵字：

SARS潘建志新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

金宇彬5年前「及早發現鼻咽癌」有原因！

連千毅、勾惡、鳳梨之戰　台中角頭深夜105字發聲

陳時中突宣布取消實聯制　她氣炸：3億預算白花了？

每天破萬例「直到這時才會下降」！醫：永遠不會清零

百萬網紅確診痊癒曝後遺症！　2徵狀反覆出現

昏迷夢見遭輪輾浪浪　他秒被電醒

台中人妻拒行房被壓制！他「甩龍根打臉」下場慘了

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

6~11歲孩童打莫德納或BNT？　醫4字給答案

嫩妹吃鍋拍到QR code　友線上狂點

梅雨季將抵台！鄭明典曝雨量圖1警訊

快訊／南韓不戴口罩了！　下周一開始實施

柯文哲「全台大亂」預言中了！　她列4亂象：讓我毛毛的

余苑綺病況再惡化！

更多

最夯影音

更多
鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦
逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面