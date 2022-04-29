女兒發燒醫生不敢看　媽怨買不到快篩：衛生局、藥局無限輪迴

記者黃翊婷／綜合報導

一名媽媽29日在臉書PO文抱怨，20歲的女兒發燒，全身骨頭痛了好幾天，結果診所醫生不敢看，只是針對症狀開藥，跑了幾家藥局也買不到快篩，求助衛生局得到的回答是「請去藥局購買」，彷彿陷入無限輪迴，讓她超級傻眼，「請讓有需要的人買。」

▲原PO抱怨藥局買不到快篩。（示意圖／記者洪巧藍攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，她真的完全感受不到政府的美意，20歲的女兒發燒，全身骨頭痛了好幾天，結果診所醫生不敢看喉嚨，也不敢看鼻子，只是針對症狀開藥。

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這還不是更誇張的，原PO接著說，後來跑了好幾家藥局都買不到快篩，實在沒辦法才向衛生局求助，但得到的回答是「請去藥局買」，就像陷入無限輪迴一樣，「診所也叫她去藥局買，剛剛她去跟居家隔離的同事借，傻眼」，真心希望大家不要搶購或囤積快篩，「請讓有需要的人買。」

▲快篩實名制開賣第二天，仍有不少藥局短時間內就賣完了。（圖／記者李毓康攝）

文章PO出之後，引起許多網友熱議，「去大醫院，我家孩子也這樣，跑了診所和小醫院，都叫我去大醫院」、「我家孩子高燒去醫院有治療，還做PCR，只是點滴是在醫院外面吊而已」、「我們一家三口都隔離，一個還確診，4月26日到現在都沒有快篩，也沒有任何藥品，感覺就是隔離孤兒的狀況」。

也有網友緩頰道，疫情嚴峻地方衛生局根本忙不過來，希望大家互相體諒，「之前我們家是高中女兒隔離（舊政策10天），第四天才通知到學校領快篩，那時候確診數還很少，學校能幫忙處理都這麼慢了，何況是地方衛生局，真的是超級辛苦的。」