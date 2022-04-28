繳稅季又到了！超商推「門市、線上繳稅」　限時再加碼送77元購物金

▲超商推出「門市、線上繳稅」服務，還要再送購物金。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

繳稅季碰上疫情爆發，財政部宣布延長報稅期至6/30止，而為了能讓民眾避免群聚、就近繳稅，就有超商推動O2O繳稅服務平台，5/1起可就近至超商門市繳稅，線上則可透過電子支付工具icashPay，方便民眾完成繳納綜合所得稅，且還有機會獲得最高77元超商購物金或點數回饋。

財政部昨（27）日晚間宣布，將全面延長所得稅報稅期限，從5/31延至6/30止，根據統計，綜所稅653萬個人申報戶、營所稅99萬家企業申報戶都將適用。

7-11旗下電子支付工具「icashPay」，今年成為首波響應財政部「手機報稅2.0」政策的電子支付業者之一，推出「線上繳納綜所稅」服務，只要民眾於5/1起至6/3期間使用icashPay App內的綜所稅服務完成繳納，最高可享OPEN POINT 10%回饋（新戶單筆繳納3000元最高可回饋300點OPEN POINT）。

▲5/1至6/3持OPEN錢包綁指定銀行信用卡繳納綜所稅有機會享最高千點OPEN POINT回饋。



如果你想使用現金付款，5/1起可就近至全台6400家7-11門市的ibon機台，憑已註冊健保卡或自然人憑證，透過簡單步驟印出「綜所稅查詢碼」與「綜所稅繳費單（3萬元以下）」；若金額在3萬元以下，並直接於櫃檯完成繳納，5/1起至6/30止持OPEN錢包綁指定銀行信用卡支付就有機會享最高千點OPEN POINT回饋。

另外，7-11還要再加碼，5/4起至5/31止，只要到7-11繳納綜合所得稅、房屋稅或信用卡帳單，任2筆隨機贈送最高77元7-11購物金。若繳稅金額高於3萬元則會印出「綜所稅查詢碼」，提供無插卡機民眾居家上網登入國稅局報稅系統報稅。

隨著報稅期延長，銀行也跟著調整優惠方案，台新銀行表示，因應COVID-19疫情，全力支持政府政策，5月繳稅優惠方案將配合財政部延長至6/30止。