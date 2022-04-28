　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

最高院：檢方舉證累犯是「導正的一小步」　劍青：傲慢心態令人作噁

▲▼法律，法官，法庭，判決。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲最高法院聲明解釋「累犯」舉證責任問題，再次激起基層檢察官怒火。（示意圖／PIXABAY）

記者劉昌松／台北報導

最高法院大法庭27日裁定，檢察官應負責舉證證明刑案被告的累犯紀錄，引起基層檢察官反彈，劍青檢改28日批評這是「徒增基層工作負擔無助實現正義」，最高院立即發聲明回應表示，審檢辯三方彼此分工，由檢方舉證是導正職權進行主義匡濟的一小步，並指劍青檢改的批評「流於情緒」，對此，劍青再開砲：「傲慢心態，令人作噁。」

根據《刑法》規定，「受徒刑之執行完畢，或一部之執行而赦免後，五年以內故意再犯有期徒刑以上之罪者，為累犯，加重本刑至二分之一。第九十八條第二項關於因強制工作而免其刑之執行者，於受強制工作處分之執行完畢或一部之執行而免除後，五年以內故意再犯有期徒刑以上之罪者，以累犯論」。

而最高法院大法庭27日做出1項裁定，認為刑事案件最後要對被告量刑時，應由檢察官舉證證明被告的累犯紀錄，劍青檢改28日發聲明痛批大法庭，「將禍水東引，甩鍋他人」，更直接呼籲大法庭「自我檢討，倘欲廢除累犯加重規定，應光明磊落明言建議，不要亂下指導棋」，最高法院為此發布聲明解釋裁定理由，卻更引起劍青檢改反彈。

以下為最高法院聲明全文，以及劍青檢改再次聲明全文：

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲最高法院認為劍清檢改批評「流於情緒」。（示意圖／pixabay）

最高法院就「劍青檢改」111．4．28「最高法院大法庭應光明磊落提出正確解方勿胡亂下指導棋徒增基層司法人員工作負擔更無助實現正義」之聲明，本院聲明如下：

一、依本院近十年來之客觀統計數據，本院撤銷下級審裁判之比率，均維持在10%~11%不等，基於「無害違誤原則」，九成比例均維持下級審裁判，前揭聲明所指「最高法院經常吹毛求疵撤銷下級審判決，才是造成基層工作負擔的始作俑者」云云，與事實不符。

二、刑事審判係由檢察官、被告雙方當事人立於訴訟主體的地位（基於武器對等，被告並受律師協助），互相攻防，法院則本於中立、客觀、超然公正立場，予以裁判，構成訴訟結構之三面關係，各有角色，彼此分工，審判實務對於被告是否構成累犯此一不利益之事項，向由法院依職權調查認定，檢察官在此一程序中缺席，宛如「隱形人」，形成法院與被告對打之局面，破壞刑事訴訟法三面關係之角色與分工。本院110年度台上大字第5660號刑事大法庭裁定，係本於司法院釋字第775號解釋理由之精神，並參酌本件鑑定專家學者及林永謀等國內學者之意見，認為檢察官就被告構成「累犯事實」應負主張及實質舉證責任，係導正職權進行主義框架的一小步，符合刑事訴訟法改良式當事人進行主義之建制。

三、本院大法庭裁定意旨業已指明，所謂檢察官應就被告構成累犯事實「具體指出證明方法」，係指檢察官應於法院調查證據時，「提出」足以證明被告構成累犯事實之前案徒刑執行完畢資料，「例如」前案確定判決、執行指揮書、執行函文、執行完畢文件等相關執行資料，始足當之。尤其撤銷假釋後執行完畢與否等情形，單純由前科表無從判別，必須與執行資料相互核對，始能核實。至一般附隨在卷宗內之被告前案紀錄表，並非被告前案徒刑執行完畢之原始資料或其影本，是檢察官單純空泛提出被告前案紀錄表，尚難認已具體指出證明方法而謂盡其實質舉證責任等旨。是以，倘檢察官未「提出」前揭足以證明被告構成累犯事實之前案徒刑執行完畢資料，即屬未經舉證，法院自無從為補充性調查，如檢察官單純以聲請函查證據之方式規避其「提出」前揭相關執行資料之責任，自非法之所許，法院予以駁回，並無調查職責未盡之違法可言。

四、倘檢察官對於個案被告構成累犯之事實及加重其刑之事項，未主張或具體指出證明方法時，可認檢察官已慎重考量，並不認為被告構成累犯或有加重其刑予以延長矯正其惡性此一特別預防之必要，法院仍得就被告可能構成累犯之前科、素行資料，列為刑法第57條第5款所定「犯罪行為人之品行」之審酌事項，而充分評價被告罪責。

五、累犯為主觀主義的產物，包括法官在內之各界就刑法累犯規定應予廢除之聲浪從未間斷，理應由主管刑法修正之權責機關妥為因應。

六、「劍青檢改」上開聲明未確知詳情、流於情緒，本院深感不妥與遺憾。

▲▼最高法院大法庭。（圖／翻攝最高法院官網）

▲檢清檢改批評最高法院迴避指正，心態傲慢。（示意圖／資料照）

劍青檢改回應 (針對最高法院4/28下午新聞稿)

最高法院對於本會之所有指正意見，均無法回應，尤其對於增加基層司法人員工作調查之無謂負擔、為何前科表無證據能力等等，均一概迴避，顯見毫無反省能力。現在甚至更變本加厲，堅持連檢察官聲請函調資料也不准，要求法院直接駁回，更指責本會流於情緒，司法高官傲慢心態若此，令人作噁。本會對於最高法院已經心死，毫無期待。

►「石墨烯枕頭」超優惠價，包準一睡愛上！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
快訊／艾力克斯「一家四口全確診」！　曾接觸佩甄侯昌明
防疫保單火燒壽險！8張保單將下架　5張確診可理賠　
阿翰九天玄女挨罵「醜化台語」　Lulu力挺反嗆
AV女優推特解凍了！網秒跪馬斯克
帥哥主播宣布確診！　錄影前「驗出陽性」
夢多打三劑疫苗 「身體壞掉了」
不愛0050、0056！小孟老師「公開投資組合」月領50萬　
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中人妻拒行房被壓制！他「甩龍根打臉」強逼　下場慘了

改良式當事人進行主義 檢察官不能作隱形人

同欣電併購案爆內線交易　陳泰銘「視訊作證」晚間結束請回

最高院：檢方舉證累犯是「導正的一小步」　劍青：傲慢心態令人作噁

快訊／新北2男拿刀槍中庭對峙「1人中刀濺血」　好友因5萬債務反目

大陸抽砂船闖入台灣灘海域狂抽　海空搜證包抄「全部吐出來」

500匹馬力賓士「西裝暴徒」擾人清夢　台中警抄5車罰1萬2

獨／前夫現任妻偷遷小孩戶口　單親媽傻眼求助：恐沒學校可讀

鳳梨酥盒藏賄款...家中搜出300萬鋪滿床　高工局官員60萬元交保

轎車失控衝入陸軍官校水溝！引擎起火狂冒白煙　20歲男大喊救命

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

牽繩被「超萌黑色會」咬走　柴嫌棄臉拉拔河：1比5還輸

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

王子「5歲毛弟VS.5個毛弟」：都不選可以嗎　包包翻出驚人物品...他工作必帶！

阿伯從右側鑽縫撞騎士　被攔下辯：偶要過啊！

台中人妻拒行房被壓制！他「甩龍根打臉」強逼　下場慘了

改良式當事人進行主義 檢察官不能作隱形人

同欣電併購案爆內線交易　陳泰銘「視訊作證」晚間結束請回

最高院：檢方舉證累犯是「導正的一小步」　劍青：傲慢心態令人作噁

快訊／新北2男拿刀槍中庭對峙「1人中刀濺血」　好友因5萬債務反目

大陸抽砂船闖入台灣灘海域狂抽　海空搜證包抄「全部吐出來」

500匹馬力賓士「西裝暴徒」擾人清夢　台中警抄5車罰1萬2

獨／前夫現任妻偷遷小孩戶口　單親媽傻眼求助：恐沒學校可讀

鳳梨酥盒藏賄款...家中搜出300萬鋪滿床　高工局官員60萬元交保

轎車失控衝入陸軍官校水溝！引擎起火狂冒白煙　20歲男大喊救命

陳時中突宣布取消實聯制　她氣炸：3億預算白花了？

台中人妻拒行房被壓制！他「甩龍根打臉」強逼　下場慘了

快訊／艾力克斯「一家四口全確診」！　經紀公司證實...現況曝光

板凳清空後還有「戲」　桃猿2投3球勒令退場

改良式當事人進行主義 檢察官不能作隱形人

防疫保單火燒壽險！8張保單將下架　5張確診可理賠　

1坪10多萬！楠梓買預售屋「蓋好翻兩倍」　天龍哥：不想回台北了

同欣電併購案爆內線交易　陳泰銘「視訊作證」晚間結束請回

醫生戴「佩佩豬面具」幫孩子篩檢　照片讓爸媽暖哭：太用心了

阿翰九天玄女挨罵「醜化台語」　Lulu力挺反嗆：根本已歧視在先！

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

社會熱門新聞

戶頭僅5元竟買2733萬股票　違約交割慘了

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

即／台61雲林段「4大車連環撞」　全線封閉中

基隆女確診病逝...男友批衛生局「逼死人」　市府回應了

正妹在家睡　陌生男狂敲門闖屋內　

「真假大蛇盤身」　正妹刺青2年終圓夢

士官長開公司賣貨給部隊　左營海軍營區遭搜索

連千毅被爆小氣　AV女優苡若真實價碼曝

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

桃園女爬虎頭山詭異失蹤　竟連走4天到新莊

快訊／大佳河濱公園火燒車！車內1焦屍身分待查

即／遭急流沖走！台中高壓電塔維護工深陷爛泥溺斃

即／台中警解送毒犯遭撞！　車頭全毀2警受傷

快訊／世新大學女學生墜樓！命危搶救中

更多熱門

相關新聞

大法庭要求證明「累犯」　檢改怒批自私無知

大法庭要求證明「累犯」　檢改怒批自私無知

大法庭27日做出裁定，刑事案件最後要對被告量刑時，應由檢察官舉證證明被告的累犯紀錄，再由法院調查審酌是否構成加重其刑的判決基礎，對此，劍青檢改28日發聲明痛批大法庭，徒增基層司法人員工作負擔，將禍水東引，甩鍋他人，更直接呼籲大法庭「自我檢討，倘欲廢除累犯加重規定，應光明磊落明言建議，不要亂下指導棋」。

劍青檢改怒指大法庭禍水東引

劍青檢改怒指大法庭禍水東引

即／宋少卿酒駕撞計程車　判刑5月+罰5萬

即／宋少卿酒駕撞計程車　判刑5月+罰5萬

屋主「口袋錢常不見」　惡男下場曝

屋主「口袋錢常不見」　惡男下場曝

第8次酒駕被抓！貨車運將沒繫安全帶一吹又超標

第8次酒駕被抓！貨車運將沒繫安全帶一吹又超標

關鍵字：

大法庭累犯劍青檢改

讀者迴響

熱門新聞

3歲小網紅抖音爆火…被挖出「爸爸是偶像劇男星」

鳳梨火大轟爆連千毅！警告「適可而止」：社會不是你在喬的啦

戶頭僅5元竟買2733萬股票　違約交割慘了

快訊／今增2死！本土狂飆1萬1353例、境外增164

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

連千毅開罵了！「對質地點」鬧烏龍　

Rakuten Girls驚傳確診　自責落淚

勾惡幫主首揭「真實身份」！　承諾赴約連千毅

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

艾莉絲低調飛英國！

春風開腔：不是刺青賺錢就叫兄弟！　「別當壞榜樣」

勾惡揭真實身份「陳昱瑋」！下週赴約連千毅

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

律師買10張台積電　讓藍心湄笑出眼淚

6年前就挺強尼戴普！《陰屍路》女星再發聲

更多

最夯影音

更多
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！
太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

牽繩被「超萌黑色會」咬走　柴嫌棄臉拉拔河：1比5還輸

牽繩被「超萌黑色會」咬走　柴嫌棄臉拉拔河：1比5還輸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面