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國台辦指「舊金山和約是無效歷史廢紙」　民進黨在反覆炒作

▲▼ 國台辦發言人馬曉光。（圖／視覺中國）

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／北京報導

立法院長游錫堃23日在「舊金山和約」及「台北和約」生效70週年研討會上致詞，稱台灣與中國本就互不隸屬。對此，國台辦今（28）日表示，民進黨當局抓著一張非法無效的歷史廢紙反覆炒作，從根本上暴露其挑戰一個中國原則、頑固進行謀「獨」挑釁的政治本性。

國台辦發言人馬曉光今日表示，近一段時間以來，民進黨當局抓著一張非法無效的歷史廢紙反覆炒作，散布「兩國論」，企圖混淆視聽、誤導輿論，從根本上暴露其挑戰一個中國原則、頑固進行謀「獨」挑釁的政治本性。

他指出，眾所周知，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，「從來沒有成為一個單獨的國家」，1945年中國人民同世界各國人民一道，取得了抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭的偉大勝利，台灣隨之光復重回祖國懷抱，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》在內的一系列國際法文件，都明確無誤地確認了中國對台灣的主權。

他接著稱，中華人民共和國中央人民政府1949年10月1日成立，取代中華民國政府成為全中國的唯一合法政府和在國際上的唯一合法代表，完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權；1971年第26屆聯大通過2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國的唯一合法代表。

馬曉光表示，有關史實和法律非常清楚地表明，台灣除了作為中國的一部分，沒有其他國際法地位；民進黨當局拚命抓住不放的所謂「舊金山和約」，不過是冷戰時期極少數西方國家炮製的產物，肆意踐踏國際法，干涉他國內政，完全是非法無效的。

▲國史館23日舉行「舊金山和約」及「台北和約」生效70周年研討會。（圖／立法院提供）

對於「大陸侵略台灣」的說法，馬曉光指出，台灣問題是中國內戰遺留問題，與烏克蘭問題有著本質區別，採取何種方式解決台灣問題屬於中國內部事務；針對「台獨」勢力挑釁逼迫而採取的一切必要措施，是維護國家主權和領土完整、挫敗分裂國家圖謀的正義之舉，何來「侵略」之說?

他強調，大陸堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不允許台灣被從中國分裂出去。

馬曉光最後正告民進黨當局，如果繼續錯判形勢，頑固堅持「台獨」立場，沈迷於「倚外謀獨」、「以武謀獨」的迷夢，在「台獨」的道路上鋌而走險，觸碰紅線，「我們必將採取斷然措施予以堅決粉碎。」

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