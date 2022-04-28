快訊／新北2男拿刀槍中庭對峙「1人中刀濺血」　好友因5萬債務反目

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林區一名男子積欠好友5萬元，但不滿約定還款時間未到，對方就向家人索討，因此氣得持槍去找好友理論，怎料對方不甘示弱，竟拿大砍刀對峙，雙方爆發口角。期間好友拿刀劃傷他左手臂，擔心他失血過多，趕緊帶他回家包紮。警方獲報到場將2人逮捕，並起獲改造手槍及刀械，訊後依法送辦。

▲警方從廖男住家將他逮捕（中間黑衣） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，28歲石姓男子擔任汽車材料業務，日前向30歲廖姓好友借款5萬元周轉，雙方約定5月份開始分期還款，未料廖男等不及，直接跑去向石男家屬要錢，引起石男不滿，不僅打電話向廖男嗆聲，還約在對方到樹林區八德街住家大樓中庭談判。

▼警方逮捕持槍的石男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

27日下午2時許，石男帶著一把改造手槍到約定的中庭碰面，廖男也拿了一把大砍刀赴約，雙方講沒幾句就起口角互嗆，不料廖男直接持藍波刀揮砍，劃傷石男左手臂，導致石男血流如柱。見血後，廖男心疼好友受傷，態度也隨之軟化，趕緊將他帶回家包紮。

不過，大樓住戶發現後早就報警。警方獲報趕抵，當場查獲改造手槍及大砍刀，訊後將石男依違反槍砲彈藥管制條例偵辦，並追查槍枝來源，廖男持刀部分則依違反社會秩序維護法偵辦。

▼警方起獲改造手槍及大砍刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）