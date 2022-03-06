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趁債主去台灣亂射洩憤！澎湖民宅遭開槍　留下10多個彈孔　

記者/陳洋報導

澎湖一王姓嫌犯與人有債務糾紛，竟趁債主去台灣，持空氣槍射擊門窗洩憤，被害人搭機返家發現，家門玻璃上留下10多個彈孔，警告意味濃厚，報警處理。馬公警分局組成專案小組，深夜查緝到案，王嫌也坦承不諱。

▲▼澎湖民宅大門疑遭開槍 警告意味濃厚。（圖／記者陳韋男攝）

▲被害人從台灣回澎湖，驚見自家門遭人「開槍」，玻璃留下10多個彈孔。（圖／馬公警分局提供）

馬公分局指出，昨（5）日15時51分許，在案山經國路某民宅，有民眾報稱租屋處大門疑似遭人以空氣槍撞擊破壞。馬公分局文澳所獲報，立即到場調查，得知一名王姓犯嫌因積欠被害人金錢，並與被害人產生言語衝突，竟憤而持玩具槍向被害人租屋處大門玻璃破壞，以恐嚇被害人。

▲▼澎湖民宅大門疑遭開槍 警告意味濃厚。（圖／記者陳韋男攝）

▲被害人從台灣回澎湖，驚見自家門遭人「開槍」，玻璃留下10多個彈孔。（圖／馬公警分局提供）

馬公分局遂與刑大立即共組專案小組，將王嫌查緝到案帶回偵辦，經詢王嫌坦承犯行，全案警方將依恐嚇及毀損等罪，將王嫌移送澎湖地檢署偵辦，另空氣槍部分經警察局鑑識科初步檢驗無殺傷力。

馬公分局也再次呼籲，不容許任何不法或暴力行為，遇案必嚴辦究責。

▲▼ 澎湖民宅大門疑遭開槍 警告意味濃厚。。（圖／記者陳韋男攝）

▲馬公分局遂與刑大立即共組專案小組，將王嫌查緝到案帶回偵辦。（圖／馬公警分局提供）

▲▼澎湖民宅大門疑遭開槍 警告意味濃厚。（圖／記者陳韋男攝）

▲空氣槍部分，鑑識科初步檢驗並無殺傷力。（圖／馬公警分局提供）
 

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