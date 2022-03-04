桃園男開車打電話未繫安全帶　警盤查竟是「行動軍火庫」

▲桃園市阮姓男子4日凌晨開車外出，因未繫安全帶且以手機講電話被桃園保大員警攔查，起出改造手槍與子彈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市阮姓男子4日凌晨開出外出，行經楊梅區中山北路時因未繫安全帶且邊開車邊用手機講電話，因此上前勸導攔查，員警瞥見副駕駛座下方有開山刀，經其同意後依法搜索在置物箱內起出改造手槍1把、子彈6發與開山刀等證物，阮男辯稱都是收藏用等語，保大員警送市警局刑大鑑識中心鑑定後確認具殺傷力，偵訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市阮姓男子車上起出開山刀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，桃園市警局保安警察大隊第一中隊員警4日凌晨2時10分許在楊梅區中山北路巡邏，發現32歲的阮姓男子開車未繫安全帶，且邊開車邊用手機講電話，員警見狀上前攔查勸導。

▲桃園市阮姓男子車上起出手銬等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

阮男見員警攔查時神情緊張，員警目視發現車門置物處放置手銬，副駕駛座下方還有一把開山刀，員警請阮男下車，並經其同意後依法搜索，又在副駕駛座前置物箱查獲仿P226改造手槍1把、彈匣一個與子彈6顆等違禁物品，阮男辯稱這些都是用來收藏用，並非有其他用途等語，員警將其帶回保大偵訊。

保大隊中隊長吳岸條表示，改造手槍枝經送交警察局鑑識中心，鑑定後認具殺傷力，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送桃檢偵辦，另夜間攜帶開山刀則依違反社會秩序維護法裁處，未經許可持有手銬部分，則依警械使用條例沒入。

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