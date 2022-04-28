歌手立委、童星參選人合體　高嘉瑜獻聲陪山田摩衣掃街

▲民進黨新北市議員擬參選人山田摩衣邀請民進黨立委高嘉瑜陪同掃街拜票。（圖／山田摩衣辦公室提供）



記者林銘翰／新北報導

民進黨議員初選倒數最後4天，新北市議員擬參選人山田摩衣28日上午邀請民進黨立委高嘉瑜，陪同前往板橋興隆市場掃街拜票。高嘉瑜也再度展現極具特色的歌喉，讓市場內的民眾紛紛停下腳步、駐足圍觀。

高嘉瑜受訪時表示，山田摩衣是童星出身，曾演出過《長男的媳婦》、《流氓教授》、《一生緣》等知名作品，日前更獲得知名演員陳美鳳的極力讚賞。其實自己也出演過連續劇，更曾經到板橋輔選過，兩人可說是非常有淵源，並且笑稱2人都是美女。

高嘉瑜指出，自己在立法院跟山田摩衣接觸過很多次，一直覺得對方是個主動、積極、很有活力的人。在接觸的過程中，也完全能感受到山田摩衣對於政治的熱情，希望大家在5月2日至8日晚上的電話民調中，能夠唯一支持山田摩衣，讓她能進到議會為大家服務。

山田摩衣則提及，自己過去也曾經跟立法院長游錫堃一同前往內湖、南港陪同高嘉瑜掃街，親眼見識過高嘉瑜的高人氣，選舉期間每位新人都很希望可以邀請高嘉瑜來輔選。

山田摩衣認為，有高嘉瑜的推薦，對自己來說是個重要的肯定，自己一定會更加努力打拚，展現自己的熱情與用心。

▼民進黨新北市議員擬參選人山田摩衣（左）、民進黨立委高嘉瑜（右）。（圖／山田摩衣辦公室提供）

