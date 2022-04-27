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一劑只要30元！高嘉瑜籲開放德國「唾液快篩」　粉絲一面倒力挺

▲針對北市某國中少女遭家暴案、立委高嘉瑜親上火線回應。（圖／記者張君豪翻攝）

▲高嘉瑜呼籲中央，開放國外便宜、可靠的快篩。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者柯振中／綜合報導

隨著本土疫情進展，快篩試劑成了搶手的物品，民眾想買還可能買不到。對此，民進黨台北市立委高嘉瑜建議，德國的唾液快篩一劑只要30元，希望衛福部能放寬標準，讓便宜、可靠的快篩能入境。

高嘉瑜說明，若想與病毒共存，就要有便宜、方便且充足的快篩試劑，她去年7月收到在德國的台灣友人建議，希望能讓食藥署開放快篩試劑的認證，以及准許從國外寄快篩試劑回台。

▼高嘉瑜表示，在德國的台灣友人建議，希望能讓食藥署開放國外便宜可靠的快篩試劑。（圖／翻攝臉書／高嘉瑜）

▲▼快篩試劑。（圖／翻攝臉書／高嘉瑜）

高嘉瑜表示，目前德國人不分大人、小孩，幾乎每天都是快篩完才出門，因為德國的快篩試劑一劑只要30元，而且還是唾液快篩。

▼高嘉瑜呼籲衛福部，開放國外便宜、可靠的快篩試劑。（圖／翻攝臉書／高嘉瑜）

▲▼快篩試劑。（圖／翻攝臉書／高嘉瑜）

高嘉瑜說，先前疫情爆發時，口罩取得不易，她爭取放寬國外進口自用的口罩免稅，現在的快篩試劑供不應求，而且價格高昂，希望衛福部能放寬標準，開放國外已取得歐盟或國際認證的唾液快篩進口，以及自用免稅優惠。

高嘉瑜的貼文曝光後，立刻有不少支持者回應，「委員的說法希望陳部長聽到了，超前部署變成了慢半拍令人惋惜」、「謝謝委員，我不想挖鼻子，而且好貴…廠商暴利」、「世界各國比一比，讓國人有知的權利」、「唾液快篩就算要200元，我也要用這個，事實上很多人對捅鼻子太深是有陰影的。」

 

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