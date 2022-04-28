快訊／陳其邁宣布發放防疫獎勵金　衛生所每人每月3000元

▲陳其邁宣布將發放衛生所防疫獎勵金，每人每月3000元。（圖／高雄市衛生局提供）

記者賴文萱／高雄報導

國內疫情持續攀升，今日本土飆破萬例，其中高雄也新增335例本土個案，再度創單日新高紀錄。高雄市長陳其邁下午在防疫記者會中宣布，為了感謝醫護堅守防疫，市府將發放「衛生所防疫人員獎勵金」，每人每月3000元，自4月發放至7月，預估600人能適用。

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▲陳其邁宣布將發放衛生所防疫獎勵金，每人每月3000元。（圖／高雄市衛生局提供）

陳其邁表示，疫情已經持續2年多，防疫人員沒日沒夜真的非常辛苦，所以市府將發放「衛生所防疫人員獎勵金」，每人每月3000元防疫獎勵金，自今年4月至7月按月發放，對象包含衛生所現職公務人員、約聘雇人員、職工及臨時人員，初步預估發放對象約有600人符合資格。

陳其邁也在記者會中向所有防疫人員表達感謝，謝謝他們在疫苗接種、篩檢服務、疫調與匡列、就醫轉銜部分的辛勞，強調市府會好好照顧大家。

▲▼高雄醫療量能及確診個案分流概況。（圖／高雄市衛生局提供）

至於高雄確診個案分流的部分，統計4/18-4/27，共計有1070人，約73%市民進行居家照護，集檢所有254人，加強行防疫旅館16人，專責醫院130人。

目前高雄市醫療防疫量能部分，第一級負壓+專責病房總床數友1483床，目前空床數仍有1309床，第二級加強型防疫旅館總床數484床，空床數還有468床。