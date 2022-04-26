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「3+4」新制上路！　高雄5388人明天解隔離出關

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

居家隔離新措施「3+4」今（26）日上路，已居隔超過3天者，將自4/27開始解除隔離。高雄市衛生局表示，累積到今天，高雄居隔人數接近6000人，根據統計，符合中央3+4新措施，預計明天5388人可以解隔，現在已經做好相關準備作業，讓市民朋友能夠第一時間適用新規範。

▲▼高雄4/26確診足跡清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲高雄4/26確診足跡清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據中央公布的居家隔離「3+4」新制，自第0天起均須完成居家隔離，在家中是以一人一室為原則，不得外出，3天後可開始快篩，第4天起自主快篩陰性可出門，並適用自主防疫。目前已居隔超過3天者，自4/27開始解除隔離。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，目前高雄居隔人數接近6000人，根據統計，符合中央3+4新措施，預計明天5388人可以解隔，現在已經做好相關準備作業，讓市民朋友能夠第一時間適用新規範。

不過，在自主防疫期間，如需外出，需要快篩陰性後才能配戴口罩外出工作及採買生活必需品。另外，教職員工及學生不可到校，同時也禁止到餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所，及與不特定對象接觸。上班時間需維持社交距離，於自己座位脫口罩飲食，不得去員工餐廳用餐。

至於目前快篩試劑部分，衛生局表示，高雄市自購準備數量足夠，也有向中央申請10-20萬劑，近日內就會到貨。

▲▼高雄4/26確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄4/26確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄4/26確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

今日高雄新增182例確診，衛生局指出，特定娛樂場所有14家，包含7家酒吧、7家酒店，其中角落酒吧有8例確診個案，樂世界小吃部7例，以及林園樂釣蝦場有3例、雅閣也有3例，另外還有其他酒吧跟相關特定娛樂場所也有零星個案。

初步評估，特定娛樂場所群聚部分風險比之前高，大部分還是社區活動足跡導致的感染，造成特定娛樂場所有這樣的風險。

外縣市旅遊史部分，包含台北4例、桃園3例、台中1例、台南6例、屏東4例、澎湖1例。

▼高雄公布4/26確診者足跡。（圖／高雄市政府）

▼高雄公布4/26足跡。（圖／高雄市政府）

▼高雄公布4/26足跡。（圖／高雄市政府）

▼高雄公布4/26足跡。（圖／高雄市政府）

▼高雄公布4/26足跡。（圖／高雄市政府）

▼高雄公布4/26足跡。（圖／高雄市政府）

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