快訊／高雄開首例！發放「快篩兌換券」　2大族群5／3起免費領

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者賴文萱／高雄報導

國內本土疫情持續延燒，高雄市長陳其邁今天宣布，高雄將針對弱勢民眾免費發放快篩試劑兌換券，低收入戶由鄰長發放，一包5劑，民眾持健保卡跟領取券就可至各社區藥局領取。

另外，街友部分會由社會局列冊直接發放快篩試劑，後續會在定點發放。陳其邁表示，由於需要一點作業時間，兌換券將自5/3起開放兌換，請弱勢市民朋友放心。

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▲▼高雄4/28確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

指揮中心公布今日國內新增11353例本土病例，高雄今天335本土個案，居隔陰轉陽57例、外縣市旅遊史68例、特定娛樂場所19例、密切接觸者190例（同住親友106、餐飲娛樂24、職場環境53、高風險場域7），新案疫調中1例。

陳其邁表示，在餐飲娛樂部分，餐廳有下降，但酒吧、KTV有增加，外縣市旅遊史將確診狀況往前推，大概染疫時間都是在上周六、日，主要是因為南北移動造成高雄市個案增加。

衛生局表示，高雄新增335例本土個案，中央公布340例，5位確診個案工作及活動都在外縣市，所以有轉出。外縣市旅遊史在北中南東都有，包含台北18例、台南10例、屏東11例、台中5例、花蓮3例、澎湖3例等。

另外，休閒娛樂場所部分，近日也都出現確診個案，如肉豆公市場、建興市場、哈囉市場（7人），目前針對哈囉市場擴大採檢，匡列接觸者，每2天一次快篩。還有KTV也出現群聚狀況，包含錢櫃高雄中華新館（6人）、大帑殿KTV明華店、享溫馨KTV巨蛋店等。

▼高雄市28日公布高風險場域足跡。（圖／高雄市政府提供）