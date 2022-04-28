快訊／台中+621！公布3張熱點足跡　超巨KTV、錢櫃、夜店阿曼王國

記者游瓊華／台中報導

全國今（28）日本土確診新增1萬1353 例，台中市本土個案新增621例，跟27日相比幾乎翻倍，台中市政府公布3張熱點足跡表，包括超級巨星KTV公園店、錢櫃KTV、知名夜店AMANKING阿曼王國、台中第五市場、IKEA以及科博館等都入列。

▲台中再灑3張熱點足跡，超巨KTV、錢櫃又入列，夜店阿曼王國也有。（圖／記者游瓊華攝）



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市長盧秀燕今日透過遠端視訊主持防疫記者會，談居家隔離感受與目前健康狀態，她也提到從早到晚仍出席每場重要會議，市政不停歇，也盼大家彼此扶持共度難關。

衛生局長曾梓展指出，依指標個案分類，校園群聚31例（其中逢甲大學新增6例）、職場群聚46例、機構群聚54 例、家庭及朋友群聚170例。

有關台中市新增確診個案熱點足跡部分，衛生局長曾梓展指出，經疫調，包括4月24日台中朝馬轉運站、國立自然科學博物館、逢甲夜市、華碩皇家俱樂部英才館、去憂不累餐酒館、大墩十街黃昏市場、群岳羽球館、廣三SOGO、京川鍋物逢甲店、八方雲集台中逢大店、藏壽司文心秀泰店、龍二日本料理食堂、第二市場、塔木德酒店台中館、AMANKING阿曼王國、台中第五市場。

另外4月25日熱點足跡包括水湳市場、超級巨星自助式KTV公園店、TGI Fridays 英才餐廳、東山黃昏市場、好樂迪KTV美村店、錢櫃台中自由店、IKEA宜家家居台中店、大魯閣新時代購物中心。

至於月26日熱點足跡包括無老鍋、中興水世界籃球場、春水堂豐樂店、和牛涮日式鍋物、老虎城、楓康超市大慶店。