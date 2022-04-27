上海台商拿不到PCR報告難返台？　國台辦：這個問題不存在

▲ 大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／北京報導

陸委會副主委邱垂正日前表示，收到多起台商反映，從上海返台時，無法在登機前取得時效內的PCR檢測報告，希望政府給予通融。對此，國台辦今（27）日表示，這個問題不存在，上海台辦已為30多名台胞提供檢測等服務，解決了他們的燃眉之急。

▲上海浦東機場。（圖／CFP）

國台辦發言人馬曉光今日在例行記者會上指出，不存在台灣陸委會所謂「離滬（上海）登機前無法取得核酸檢測報告、抵台後再行辦理」的情況。

他接著指出，根據疫情防控要求，搭乘兩岸雙向航班人員登機前，均須提供核酸檢測陰性證明，為遏制疫情擴散蔓延，保障人民群眾生命安全和身體健康，自4月2日零時起，離開上海人員須持有48小時內核酸檢測陰性證明，還須提供24小時內抗原檢測（快篩）陰性證明。

馬曉光表示，沒有相關檢測陰性證明不能離滬，4月以來，上海市有關方面為30多名抵達和離境台胞提供相關檢測和交通出行等服務，解決了他們的急需。

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

邱垂正近日在例行記者會上提到，大陸疫情從3月爆發以來，已經有超過50萬例確診，波及30個省市，上海從3月底封控至今20多天，確診數仍居高不下，顯見疫情嚴峻程度，陸委會進一步關懷在陸國人，提供必要協助，也呼籲陸方應落實保障我方在陸民眾的相關權益。