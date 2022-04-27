台走向共存確診飆升　國台辦反問：大家算算「會有多少人死亡」

▲台灣疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡儀潔／北京報導

台灣逐漸走向與病毒共存，近期確診病例節節攀升，與此同時，大陸繼續堅持「動態清零」政策。對此，國台辦今（27）日表示，按照民進黨所謂的新防疫模式，參照當前全球新冠平均死亡率，「大家可以算一下，將會有多少人失去生命，這是兩岸同胞都不願意看到的。」

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／視覺中國）

在今早的國台辦例行記者會上，發言人馬曉光針對兩岸不同的防疫政策指出，疫情發生2年多來，大陸始終把人民生命安全和身體健康放在第一位，實施「動態清零」的防疫總方針，切實有效地阻擊了新冠疫情，取得了不俗的抗疫成就。

他接著表示，台灣的疫情防控政策「島內各界自有評論」，有輿論認為年底前大概會有400萬至700萬人確診，「按照民進黨當局所謂的新防疫模式，參照當前全球新冠平均死亡率，大家可以算一下，將會有多少人失去生命，這是兩岸同胞都不願意看到的。」

▲耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

由於措施的不同，一些在大陸的台胞為躲避封控措施，想回台灣或延後到大陸，這是否是另一場兩岸「制度之爭」呢？對此，馬曉光強調，兩岸關係本質上是統一與「台獨」分裂的鬥爭，不是「制度之爭」；不會針對台灣同胞有什麼特別的入境限制規定。

另外，台灣持續施打第三劑新冠疫苗，中央流行疫情指揮中心也持續洽談購買中。對於BNT進度，指揮官陳時中表示，「上海復星翰輝瑞疫苗都會去簽訂。」

對此，馬曉光在記者會上指出，「我們高度關心和重視廣大台灣同胞的生命健康安全，樂見大陸企業生產或代理的疫苗服務於台灣同胞。」