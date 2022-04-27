北京5天內累積138名染疫者　3成為學生及幼托兒童

▲北京市自22日起出現的新冠疫情已出現138名感染者。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

據統計，北京自22日起出現的新冠疫情已累積138名感染者，分布在8個區，其中以朝陽區80例為最多。北京市疾控中心副主任龐星火表示，截至今（27）日15時，累計報告的感染者中，在校學生及托幼兒童佔31%，涉及6所學校及2所幼托機構。

▲北京市疾控中心副主任龐星火。（圖／CFP）

《北青報》報導，4月26日16時至27日15時，本市（北京）新增本土新冠肺炎病毒感染者46例，其中確診病例42例、無症狀感染者4例；朝陽區25例、房山區12例、通州區5例、豐台區3例、昌平區1例。其中，朝陽區有9名學生確診。

至於累計報告的138名感染者共涉及8個區，其中，朝陽區80例、房山區29例、順義區8例、通州區6例、豐台區6例、昌平區5例、西城區2例及延慶區2例。

▲北京本輪疫情感染者中，學生及幼托兒童人數已超31％。（圖／CFP）

對此，龐星火表示，累計報告中的學生及幼托機構感染者，主要集中在朝陽一所中學，該校累計報告學生感染者36例，「校內人數多、聚集性高，且部分學生活動軌跡涉及校外違規培訓，人員複雜，增大了疫情傳播風險。」

此外，通州區27日新增3例在校學生感染者，分別來自3所不同的中學，為參加培訓時與確診病例有時空交集；房山區新增2例在校學生感染者，分別來自中學及幼托機構。