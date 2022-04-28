營建揚塵最重罰500萬元　台東縣環保局呼籲別輕忽

▲營建揚塵最重罰500萬元，台東縣環保局呼籲別輕忽防制。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著台東縣觀光與經濟的發展，各項開發及建設林立，營建過程台東縣環保局常接到民眾陳情揚塵等空氣污染問題，統計民眾陳情受理案件，110年計55件、今(111)年1至3月計5件，雖大多數陳情案可經勸導立即灑水或覆蓋等方式來改善揚塵，但防制措施較差者，即提報列為各項空氣污染防制設施設置操作加強查核對象，如連續違規記點或缺失情節嚴重者，即依空氣污染防制法開罰，其中，110年裁罰7件合計38萬元、111年1至3月裁罰1件計10萬元罰鍰，其目的皆是要促使營建業者主動落實揚塵防制工作，一起維護台東優良的空氣品質。

環保局指出，空氣污染防制法在營建工程揚塵管制規定有2種，1種為無適當防制措施引起揚塵行為之處罰規定，違反者，公私場所可罰1,200元至10萬元，工商廠、場可罰10萬元至500萬元；另1種為空氣污染防制設施管理辦法規定，規範營建業者應於工地粒料堆置區採行灑水、覆蓋設施，施工裸露地面、車行路徑舖設鋼板、混凝土、瀝青混凝土、粗級配，工地出口安裝車輛沖洗設備等等抑制揚塵的措施，違反者，公私場所可罰2萬元至100萬元，工商廠、場可罰10萬元至2,000萬元。這些法規及防制作為都是營建業者不可輕忽的，否則不僅容易造成揚塵，影響附近空氣品質，也會讓荷包損失。

環保局呼籲，營建業者應落實揚塵防制工作，也歡迎民眾一起來關心我們的生活環境，若有發現營建揚塵問題，請撥24小時免費專線0800-066-666或環保局電話221999報案，或可透過公害陳情網頁https://ww3.epa.gov.tw、手機APP公害報報等方式報案。