台東今日+25！　確診者皆屬輕症　家庭、校園、職場3傳播鏈齊燒

▲台東今日+25，確診者皆屬輕症。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣今(27)日新增25名確診者，疫調結果初步推論，年齡介於1-71歲不等，皆屬輕症，13例為密切接觸者確診，4例居住外縣市(其中2例新北市、1例花蓮縣、1例高雄市)，8例自覺身體不適自行就醫感染源待釐清。

從初步疫調了解，13例密切接觸者確診個案中，3例同校、3例為職場、7例為親友接觸傳染，相關足跡皆已提供給環保進行戶外清消，後續仍持續疫調及接觸者匡列，目前本縣累計匡列1235名密切接觸者，其中427位接觸者仍管理中。

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教育處指出，今日全縣新增5位學生確診案例，累計校園共63學生及6老師。因疫情新增學校停課資訊部分，自27日起暫停實體上課的學校有霧鹿國小利稻分校附幼（全園）、四維幼兒園（全園）、竹湖國小(1班級)、台東女中(1班級)；調整暫停實體上課的則有，卑南國中延長停課(1班級)、豐田國中縮短停課(全校)、東海國中縮短停課(1班級)、東大附小延長停課(1班級)。

縣長饒慶鈴表示，全台疫情持續升溫，本日全國確診人數也將近九千人，台東縣內醫療資源有限，為了避免醫護人員和醫療體系負荷過於沉重，也已於本月24日啟動居家照護方案，並提供居家關懷專線089-347533及1999，2個專線皆可24小時服務民眾。針對輕症或無症狀的確診民眾規劃居家照護期間，進行生活關懷服務及健康照護2大面向服務，內容包含安心守護包派送、心理諮詢、隔離垃圾清運、及遠距醫療、健康監測等服務。目前已有63位縣民申請使用，藉由局處合作分工方式，提供生活關懷及照護，希望民眾也在疫情嚴峻的狀況下齊心抗疫、安心在家，守護台東。