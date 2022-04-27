劉建國劍指張麗善「忙於孕育家族政治」：連疫苗都要家人先打

記者陶本和、呂晏慈／台北報導

迎戰2022地方選舉，民進黨27日確定徵召劉建國為雲林縣長候選人。劉建國致詞時，將矛頭指向現任雲林縣長張麗善，只願意為家族打拼，這樣思維中央、地方無法統合，無法達成共識；他質疑張家忙於孕育家族政治成長，「連打疫苗都要家族成員優先施打，所以雲林縣幸福指數倒數第一」。

▲民進黨縣市長提名記者會，徵召劉建國參選雲林縣長。（圖／記者林敬旻攝）



民進黨中執會通過徵召徐定禎為苗栗縣長候選人、劉建國為雲林縣長候選人、蔡其昌為台中市長候選人，並公告屏東縣長提名候選人周春米。

會後民進黨召開徵召記者會，劉建國在記者會致詞時表示，非常感謝農委會主委陳吉仲，農業大縣農民都有一定程度感受，雲林有一個世界級的蔬果市場，西螺果菜市場，設備提升跟相關經費農委會也大力支持。

劉建國說，台灣未來蔬果交易，絕對也要跟世界接軌，很多建置跟設備，都可以幫助農民對蔬果保鮮有一定競爭力，我們一直在做，希望雲林可以脫胎換股。

在工商業發展方面，劉建國說，蔡英文也很支持，雲林縣有世界級打造的鋁圈，有台灣數一數二的輪胎工廠，有自己的人才簽到特斯拉，雲林未來展望電動車工業，雲林會扮演重要角色。

在台灣人口老化問題上，劉建國說，他六年前提出，一定會提前到超高齡社會，就在2025年，因此必須為台灣長輩未雨綢繆、超前部署，打造國家級高齡研究中心就座落在雲林，要為長輩超前部署，讓長輩可以健康安養在自己的故鄉。

接著，劉建國把矛頭指向現任雲林縣長張麗善。他強調，中央跟地方思維或許不同，但如果真為人民打拼可以慢慢統合，但如果願意打拼，卻只願意為家族打拼，這樣思維無法統合，無法達成共識。

劉建國表示，雲林縣都有資料可以查，前瞻建設可以來來回回，他不知道是執行力出問題，還是忙於孕育家族政治成長而已。他說，現在台灣邁入2022年，怎麼還會有重大工程要落下自己的名字？連打疫苗都要家族成員優先施打，所以雲林縣幸福指數倒數第一。