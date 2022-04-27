快訊／國民黨拍板　提名林姿妙、張麗善、王惠美、黃敏惠4女將

民進黨今（24）日確定徵召立法委員劉建國為雲林縣長候選人，立委劉建國對於選對會經開會決議徵召，他認為是榮耀也是責任，表示「我一定承擔，全力以赴！」將盡速拜訪並整合黨內力量，全力為民進黨贏回雲林縣長這席。雲林縣長張麗善表示不意外，「無論是執政者或是挑戰者，過去的一言一行都會被檢驗」。