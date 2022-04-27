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快訊／國民黨拍板　提名林姿妙、張麗善、王惠美、黃敏惠4女將

▲▼國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨加速縣市長提名程序，今（27）日下午中常會通過提名宜蘭市長林姿妙、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠競選連任。由於疫情因素，4位縣市長並未到現場接受採訪。

2018年，國民黨提名的藍營縣市長女將創下全勝戰績，今進行第4梯次提名作業，提名張麗善、王惠美、黃敏惠與林姿妙參選連任，4名女性縣市長一起通過提名，再次營造國民黨女力團結戰力。

至於台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚，黨內人士透露，將列在另一波提名作業。

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林姿妙張麗善王惠美黃敏惠

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