揭「軟性封城」陳時中發明　他：柯文哲改「類封城」保證塔綠班不敢嘴

▲2021年三級警戒，台北車站前的車流與人流明顯下降。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲推估推估北市5/7單日確診數破萬，因此為確保醫療量能，必要時會採「軟性封城」，引發部分批評，其中包括台北市議員邱威傑（呱吉）。對此，國民黨副發言人楊植斗27日表示，軟性封城這詞是由衛福部長陳時中發明，柯文哲太傻，現在說「類封城」保證塔綠班不敢嘴。

柯文哲昨召開北市防疫記者會，表示在沒有任何動作下，把居家隔離縮短，估計到了5/4北市單日案例達5000例，5/7將會破萬例。柯文哲指出，假設陽性率達10％，單日5000個PCR陽性，代表一天要篩5萬人；1萬例確診就得單日做10萬人PCR。

柯文哲說，要將醫療量能控制住，不能有醫院無床可用的情況，必要的話，還是會「軟性封城」，要降低整個活動。北市府發言人陳智菡則解釋，柯文哲認為確診數持續上升，卻無採進一步公衛手段，可能導致醫療量能無法負荷，所以提出軟性封城的方法，這方面目前無禁止餐廳內用的考量。

針對軟性封城說法，邱威傑在臉書表示，「我很認同柯文哲說，中央不要發明新名詞製造民眾困擾。我就問，軟性封城是什麼意思？」楊植斗透過臉書反酸，呱吉嗆聲柯文哲的「軟性封城」，卻沒想到這個名詞的源頭，是2020年陳時中所發明；楊植斗也譏柯文哲太傻，時空背景已經不同，現在說「類封城」才是最潮的，「你說類封城，保證塔綠班不敢嘴。」

民眾黨議員參選人吳怡萱則於臉書轉述，今天上節目時，旁邊的來賓楊植斗開玩笑說，市長應該要講「類」封城，就不會被貼成中共同路人，「只有民進黨在疫情期間還在搞意識型態，用名詞來操作對立。」

因柯文哲昨提出軟性封城，並未進一步解釋，國民黨北市議員王欣儀今天下午質詢柯文哲時就直問「軟性封城」到底是什麼？何種程度才要「軟性封城」？柯文哲回應，「跟去（2021）年6月一樣。」王欣儀追問，是否為「三級警戒」的意思？柯文哲直言，「差不多意思。」表示當醫療量能無法應付時，還是要控制疫情不可擴散出去。