快訊／「軟性封城」是什麼？　柯文哲解答：跟去年6月三級警戒差不多

記者袁茵／台北報導

面對新冠肺炎疫情升溫，全台多日破千例本土確診，台北市長柯文哲26日預估，5月7日台北市單日確診數會破萬，必要時會「軟性封城」，引發民眾恐慌和擔憂。針對「軟性封城」的意思，柯文哲直言，就是與2021年6月的三級警戒差不多意思。

▲柯文哲赴台北市議會進行追加減預算報告，質詢前針對「軟性封城」做說明。（圖／記者黃克翔攝，下同）

柯文哲27日下午赴台北市議會報告追加減預算，由於外界質疑「軟性封城」意思，使柯文哲於質詢前進行5分鐘簡短說明，每天確診數上升到一定程度，一開始先不公布足跡，接著縮小疫調範圍，再來是不做疫調、確診者追蹤，最後一道防線是專責病房要能應付確診案例，倘若醫療體系可以忍受，就盡量別干擾社會運作，否則要提高防疫等級。

由於柯文哲仍未說出「軟性封城」內容，使國民黨台北市議員王欣儀詢問，所謂「軟性封城」到底是什麼，何種程度才要「軟性封城」？而柯文哲則回應，「跟去（2021）年6月一樣。」王欣儀進一步追問，是否為「三級警戒」的意思？柯文哲直言，「差不多意思。」當醫療量能無法應付時，還是要控制疫情不可擴散出去。

王欣儀質疑，北市府不知道醫療量能到何時才會無法負擔，讓民眾只能「剉咧等」至軟性封城後變得無法因應。柯文哲表示，台北市目前有1300專責病房床位，目前只用掉500多床，還剩餘700床左右，「我們會監看，所以這要很誠實地講，沒有標準答案，且戰且走。」