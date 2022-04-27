取消實聯制1族群卻炸了　「改推APP」PTT開噴：類實聯制？

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日表示，即日起取消簡訊實聯制，現行戴口罩等防疫措施仍維持至5月31日，並鼓勵民眾下載「台灣社交距離APP」。決策一宣布，引發PTT一陣譁然，不少人都大讚實聯制終於取消，不過聽到陳時中呼籲下載APP，有一族群就怒了，「強迫APP有比較好嗎？」「以為所有人都會下載APP嗎？」

▲指揮中心宣布，即日起取消簡訊實聯制。（圖／記者謝盛帆攝）

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指揮中心指出，截至今年4月26日止，簡訊實聯制已發送47.7億則簡訊，因應疫情發展及防疫新階段之措施調整，即日起取消實聯制措施，簡訊發送將自28日零時起退場，鼓勵民眾下載及使用「台灣社交距離APP」。

陳時中表示，社交距離APP這兩天就會重新改版完成，使用者只須下載安裝並開啟藍牙，APP即可記錄相關資料。民眾進入場域時僅需出示APP畫面，提供更便利之自主防疫方式。該APP需廣泛使用下才能發揮最大成效，尚未安裝之民眾可至App Store及Google Play雙平台下載使用。

陳時中也強調，目前下載APP還在推動階段，有聚會的話大家就互相出示一下，越多人用就越有參考價值。眼見實聯制終於取消，卻改推APP，PTT不少人秒炸鍋，「走了個無腦規定，來了個渣程式」、「真蠢，以為所有人都會下載APP嗎？有的沒手機要怎麼辦」、「白癡才去下載那個APP」、「改撒幣弄APP了」、「社交APP：類實聯制」、「不是啊！這APP不上傳確診者隨機id是有用？」

更多人則是擔心，之後會不會強制下載，「不掃， 但你不下載那個APP會被抓起來喔」、「準備要強制下載那個APP了嗎？」「剛看APP說明，可以依照意願移除，好的，沒裝沒事」、「改用社交距離APP」、「不會等等變說要你改看APP吧？」