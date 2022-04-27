見美腿被蚊叮起色心！「幫忙擦藥」騙進房　爸硬上兒子女網友

▲台中盧姓男子的兒子邀女網友來家中飲酒，期間女網友被蚊子叮咬，盧男謊稱要幫女網友擦藥，誘騙自房內性侵得逞，經台中地院審理，以強制性交罪，處盧男有期徒刑3年6月。

記者郭玗潔／台中報導

台中一盧姓男子於110年9月12日晚間，因兒子帶女網友小琳(化名)回家飲酒，見小琳被蚊子叮咬在客廳擦藥，以「在客廳擦藥不好看」為由，騙小琳進房擦藥結果性侵得逞。小琳事後報警，台中地院審理後，以強制性交罪處盧男有期徒刑3年6月，盧男不服上訴，台中高分院仍維持一審判決。

判決書指書，盧男育有3名未成年子女，其中1兒經由網路認識小琳，於去年9月12日8時許邀友人和小琳到台中第一公墓附近的農舍一同飲酒。喝到一半，盧的兒子偕同其他友人下山到超商買東西，獨留小琳一人，小琳遂到外面打電話給男友聊天，回客廳時因為腳被蚊子叮咬，拿藥出來塗，盧男見狀自告奮勇要幫忙，正好被回家的兒子一干人撞見盧男在幫小琳擦藥，盧男遂以「在客廳擦藥不好看」為由，帶小琳進房。

沒想到，小琳才剛坐在沙發上，盧男開始亂摸小琳，並強行將小琳抱到床上、脫掉內褲性侵得逞，盧男事後自行走出房間，留小琳一人在房間大哭，其他人這時才察覺不對勁，入房詢問安慰，小琳隨後報警處理。

小琳表示，當時自己雖用手推擋，但酒醉無力抵抗，且覺得房外都是盧男的親友，不敢大叫呼救。而盧男雖坦承犯行，但辯稱小琳沒有明顯外傷，自己手段不兇殘、小琳當時沒反抗等理由，請求從輕量刑。

經台中地院審理，認為盧男趁小琳初次來訪，孤立無援，不故其反對逞一時性慾，造成小琳身心重創，不願與盧男調解或和解，最後以強制性交罪，處盧男有期徒刑3年6月。盧男不服上訴，台中高分院仍維持一審判決。