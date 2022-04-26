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比中央早5天！台中自製確診者接觸者疫調單　亂填最高罰30萬

▲▼台中市自製的確診者和接觸者疫調單，即日起實施，民眾如果亂填最高可罰30萬元。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中市自製的確診者和接觸者疫調單，即日起實施，民眾如果亂填最高可罰30萬元。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市今天本土個案新增263例，由於全國確診個案每天暴增，根本沒有足夠人力做疫調，中央預計5月1日起由確診者和接觸者自行填寫疫調單，台中市政府所自製的2種疫調單即日起提早實施，分為「確診個案疫調單」與「接觸者簡易疫調單」，民眾自行填寫，可快速把握疫情，衛生局長曾梓展表示，如果確診或接觸確診者民眾填寫不實、拒填或隱匿不報，可開罰6萬至30萬元。

▲▼台中市自製的確診者和接觸者疫調單，即日起實施，民眾如果亂填最高可罰30萬元。（圖／記者鄧木卿攝）

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曾梓展說明，衛生局將發送簡訊通知確診者，確診者自行上網填報自己資料，以及密切接觸者資訊，例如同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事等，再提交給政府，政府查核密切接觸者料資屬實後，將列入紀錄並發出居家隔離書，實施3+4，3天居家隔離，4天自主防疫，市府會發送5片快篩，民眾在自主防疫期間，如果要出門，必須先快篩陰性才可，沒有出門可以不用快篩。

▲▼台中市自製的確診者和接觸者疫調單，即日起實施，民眾如果亂填最高可罰30萬元。（圖／記者鄧木卿攝）

曾強調，即使出門也要遵守防疫規定，全程戴口罩，不去人潮擁擠地方，不去餐廳用餐等，如果快篩陽性，可自行開車或由家人開車送去醫院PCR，不得搭乘大眾運輸工具，他還說，目前市府還有3.5萬片快篩，並且自費訂購30萬片，會陸續到貨，而莫德納疫苗還有2萬劑，已發送各合約診所施打。

▲▼市府公布學童援施打疫苗的相關流程和注意事項。（圖／台中市政府提供）

▲▼市府公布學童施打疫苗的相關流程和注意事項。（圖／台中市政府提供，下同）

教育局長楊振昇說，市府在4月29日會針對6至11歲學童發放「接種須知暨接種意願書」，4月30日至5月8日由家長評估是否同意接種，5月9日至10日回收匯整，到時如果中央來得及撥補疫苗，市府會安排到校施打，市府不會催打，完全由家長決定，不過，他提醒要施打的學童，睡眠充足不空腹、捲起衣袖不驚慌、接種前後補水分、身體狀況續追蹤，如果出現不良反應，可向學校請疫苗假。

▲▼市府公布學童援施打疫苗的相關流程和注意事項。（圖／台中市政府提供）

▲▼市府公布學童援施打疫苗的相關流程和注意事項。（圖／台中市政府提供）

▲▼市府公布學童援施打疫苗的相關流程和注意事項。（圖／台中市政府提供）

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