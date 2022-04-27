進出不用掃實聯制！PTT刷一排狂讚「德政」：擾民政策終於取消了

記者施怡妏／綜合報導

今（27）本土新增8822例確診案例，指揮中心稍早表示，新冠疫情進入社區流行階段，經綜合評估疫情情勢，即日起「取消簡訊實聯制」，不過，現行戴口罩等防疫措施仍維持至5月31日，消息一出，PTT一片驚呼「早該取消了」、「擾民的垃圾政策掰掰」。

▲即日起取消實聯制。（圖／指揮中心提供）

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消息傳到PTT上全場狂讚，「知道實聯制疫調沒用了吼」、「拖到現在才取消，浪費了多少錢」、「這東西早就沒用了，現在才真的明白嗎」、「哎呦，決策突然變快了」、「超商店員覺得安心」、「阿中的民調要飆漲了」、「終於欸，莫名其妙的東西」、「終於不用整天被飆股電話騷擾了」、「德政」。其中，不少網友表示「早就沒再掃了」，「還好我自主應變，早就沒掃了」、「三個月前就沒掃了」、「早就自主取消了」。

本站稍早報導《陳時中：即日起取消簡訊實聯制 戴口罩等防疫措施維持至5／31》，指揮中心指出，簡訊實聯制自2021年5月19日起實施，透過「疫調輔助平臺」整合簡訊實聯制資料，協助地方政府疫調人員掌握個案相關活動史及匡列接觸者等，達到防疫之目的。

▲網友一面倒大讚。（圖／翻攝自PTT）

截至今年4月26日止，已發送47.7億則簡訊，因應疫情發展及防疫新階段之措施調整，即日起取消實聯制措施，簡訊發送將自28日零時起退場，鼓勵民眾下載及使用「臺灣社交距離APP」。

指揮官陳時中表示，社交距離APP這兩天就會重新改版完成，使用者只須下載安裝並開啟藍牙，APP即可記錄相關資料。民眾進入場域時僅需出示APP畫面，提供更便利之自主防疫方式。該APP需廣泛使用下才能發揮最大成效，尚未安裝之民眾可至App Store及Google Play雙平臺下載使用。

▼台灣社交距離App 。（示意圖／記者洪聖壹攝）