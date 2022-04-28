交通部高官嗆聲台鐵運轉員！交長稱「要互相尊重」介入了解中

▲交通部參事賴明煌被爆出在彰化車站嗆轉運員。（圖／翻攝網路）



記者李宜秦／台北報導

交通部參事賴明煌遭爆料對台鐵運轉員嗆聲，網友指出，他於27日在彰化站被站務人員制止危險行為，中途兩人發生誤會，他怒闖進行車室開罵「可以這樣對俸點800點的交通部官員講話？」然而雙方各說各話，對此交通部長王國材表示，「不管是誰都該互相尊重，我已派次長了解此事，釐清之後再行處理」。

有網友爆料，交通部參事賴明煌27日在彰化站因踩在黃線上，站務人員認為危險而制止，事後賴明煌不斷喊「小姐」，轉運員因在忙業務而沒立刻回覆，因此賴明煌生氣地說，「妳是什麼人，可以這樣對俸點800點的交通部官員講話？」此外，賴明煌還衝進行車室罵人，並指名要找副局長和局長。

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▲台鐵員工將過程爆料PO網。（圖／翻攝網路）



賴明煌表示，他當時把包包放在月台柱子上，人在柱子的內側，並沒有站在黃線外，當時想詢問轉運員乘車資訊，但對方完全不理他、還說「沒看到我正在指揮，不要吵」，才會詢問對方是誰，並跟到行車室質問，案該站主任也不針對「不要吵」這態度回應，他才會拿出識別證回應，認為台鐵員工對於他這樣俸點800點的交通部官員的態度都如此，更何況是一般旅客。

王國材今日針對此事回應，無論是交通部哪位同仁，都應該要互相尊重，這是最重要的一件事，而此事雙方各有各的看法，目前是各說各話，他已請次長去了解，釐清後會再進行處理。