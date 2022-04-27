柯文哲估50萬人確診　陳時中：台灣是防疫前段班「不用太擔心」　

記者楊晏琳／台北報導

台北市長柯文哲預估，3周後確診數累計將達50萬，必要時會軟性封城。對此指揮中心指揮官陳時中表示，台灣的NPI（Non-Pharmaceutical Interventions，「非藥物介入措施」，如社交距離、戴口罩等）全球最好，疫苗施打所形成的保護力，相較其他國家也屬於前段班，「大家不用太過於擔心。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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陳時中表示，柯文哲提出的數目確實讓大家蠻不安心，但以其他國家與台灣人口比較，美國當時最高是台灣的12～15倍，一天高起來10幾萬到20萬；韓國最高則是台灣的2.5倍，約略最多是30萬。台灣是否有可能破世界紀錄，「我們必須理性來看。」

陳時中說明，台灣NPI如戴口罩、勤洗手等制度全球最好，隔絕部份快速傳播；疫苗施打比較後面，因此現在的保護力基本上也都比其他國家高出很多，「到現在為止，我們屬於前段班。」

陳時中直言，在疫苗保護力高以及NPI做得好的情況下，「有什麼道理會超過別的國家好幾倍？」他認為，這時間點跟他國那時的時間點相比，台灣防禦能力不輸他們，NPI也當然遠遠超過其他疫情較嚴重的國家。

陳時中說，疫情會有一個高點，不會無限循環倍數往上走。「這算法就是，每3天半到4天就會成長一倍，起頭會，現在4天多就一倍。」他說，染疫人數越多，其實病毒碰到牆壁的機會就越多，不會無止盡循環往上走，慢慢到一個程度就會趨緩。

針對柯文哲的說法，陳時中則回應，「我想他有他的計算，我只是提醒有這幾個因素要併入考慮，大家不用太過於擔心。」

至於居隔天數改3+4天，北市副市長黃珊珊認為讓許多人無所適從，陳時中表示，如果說現在把全部都放棄掉，不要居隔時間縮短、不要NPI、可能就會導致三個禮拜就有40、50萬人確診，「所以基本防疫還是要來遵守，在一定規模下能安然度過。」

陳時中說，縣市長當然會為工作人員發聲，「但我還是講起而行最要緊，畢竟我們已經弄了7天，相對的工作也變少」，他說，這2天大量解隔，因此這幾天工作量會較為集中，請大家自主管理。