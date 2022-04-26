小學生下週可打莫德納！常見「11大副作用」曝　家長有7天考慮期

記者李佳蓉／綜合報導

教育部昨（25）日已將6～11歲兒童接種莫德納疫苗相關公文轉發各縣市教育局，將比照過去BNT校園接種模式，讓學童家長有7天考慮，最快5月2日起施打，但接種開始日則由各縣市決定。施打須知中也附上臨床試驗6～11歲兒童接種後「常見不良反應」供家長參考。

▲6～11歲孩童最快下週可開打莫德納疫苗。（示意圖／資料照）

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中央流行疫情指揮中心日前已經宣布，6到11歲兒童可接種新冠疫苗莫德納，每次施打半劑，兩劑間隔12週，外界相當關心6至11歲學童何時開始接種莫德納疫苗，而教育部昨已轉發指揮中心公文給各縣市教育局，請學校發放接種同意書給家長。

根據教育部發出公文中的接種須知顯示，臨床試驗6～11歲兒童接種後常見不良反應，包括注射部位疼痛佔98.4%、疲倦73.1%、頭痛62.1%、肌肉痛35.3%、畏寒34.6%；其他還有關節痛、噁心/嘔吐、腋下腫脹/壓痛、發燒＞38度、注射部位腫脹及發紅。

▲兒童接種莫德納疫苗常見11種不良反應曝光。（示意圖／資料照）

疫苗施打後大多數反應為施打部位疼痛、紅腫，通常在幾天內消失，其他可能有頭痛、疲倦體溫升高、畏寒等狀況，並指也可能出現極為罕見的心肌炎或心包膜炎，要是出現胸痛、心跳不規則等症狀，務必立即就醫。

教育部也表示，若學生接種疫苗後有不良反應，學生可申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，並以3天為原則（含接種當日），必要時得延長，而學生請疫苗假時，班級導師也要確認家中是否有人陪伴及照顧，家長若要照顧有不良反應的學童，可有一人申請防疫照顧假。





▲教育部發文給各縣市，請學校將國小童接種疫苗意願書發放給家長。（圖／教育部提供）

▲國小童接種疫苗意願書，施打須知中說明副作用等風險。（圖／教育部提供）