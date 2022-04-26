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含冤23年！被控強盜2女　吳明峰被冤判終獲無罪確定平反

▲▼最高法院官印盒，最高法院。（圖／記者吳銘峯攝）

▲最高法院將吳明峰判決無罪確定。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

發生在23年前永和地區2名女性遭2名搶匪強盜案件，當時被警檢列為被告的吳明峰，最後被判刑5年定讞。但「台灣冤獄平反協會」認為本案頗有疑義，監察院也發函籲請法務部提出再審，高院於去年重啟再審程序，並改判無罪，全案再上訴，最高法院26日維持無罪判決，吳明峰終獲平反。

1999年7月清晨，在永和地區有2名少年共乘一台機車攔住2名女性，持西瓜刀搶劫2女。警方隨後鎖定附近有類似前科的吳男，並將他的照片交給被害人進行單一指認，2名證人證稱就是吳男持刀強盜。檢察官因此起訴，一審板橋地方法院判決無罪；但二審高等法院撤銷無罪判決，改認定有罪，處5年有期徒刑。上訴第三審後，最高法院駁回上訴定讞。

而「台灣冤獄平反協會」認為本案頗有疑義，展開救援；另外監察院也進行調查，認為本案有諸多疑點。監察院發布新聞稿指出，認為本案當時有「警察誤導證人單一指認、測謊圖譜疑似手繪」等狀況。

監察院指出，當時派出所員警於案發後僅提供一張吳男照片，供被害人指認，有誤導證人單一指認的狀況；而其實案發後被害人所做的筆錄提到搶匪身高約170公分，但看過照片後的第二次筆錄，卻改說吳男就是搶匪，可見被害人確實受到警方單一指認的影響。

此外，監察院也提出吳男被帶到調查局進行測謊鑑定的圖譜，認為其中「斷裂處似以徒手繪製藍線接續，並非均由測謊儀器產出平滑曲線」，懷疑當時進行測謊鑑定的流程已經不符合現今的測謊流程，測謊結果不應採信。最後監察院籲請法務部聲請再審。

法務部並未提出再審，但在冤平協會的奔走下，高等法院於去年7月間重啟再審程序，並於11月改判吳男無罪。檢方再上訴，最高法院26日駁回上訴，吳明峰終獲無罪確定。

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