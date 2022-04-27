戰鬥民族日常！公園旁烈焰沖天　俄羅斯媽「淡定抱娃」盪鞦韆

▲俄羅斯媽淡定抱著孩子繼續盪鞦韆。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯戰鬥民族的日常，可能跟一般人很不一樣，近來網路上流傳一段影片，原來是一名俄羅斯媽媽帶女兒到公園玩時，一旁的建築物竟燃起大火，但就在火焰吞噬房屋的同時，這名媽媽仍淡定地抱著女兒玩盪鞦韆，絲毫不受影響。

Meanwhile in Russia: house is on fire at Kotlas town of Arkhangelsk region pic.twitter.com/UpVQum3PrR — Liveuamap (@Liveuamap) April 26, 2022

根據《每日郵報》報導，俄羅斯西部城市科特拉斯（Kotlas）的一處公園旁，有一棟兩層樓的建築物突然失火，烈焰與濃煙直衝天際，但令人感到驚訝的是，有一名媽媽帶著女兒，依舊愜意地在公園盪著鞦韆，淡定地看著不遠處的大火，好像在欣賞風景一般，影片中還能聽到消防車警鈴大響的聲音。

阿爾漢格爾斯克州（Arkhangelsk Oblast）緊急應變部門表示，這棟建築物並非一般住宅，當天燃燒面積約為480平方公尺，所幸未造成任何人員傷亡，目前正在調查起火原因。

"This is fine," Russian style. Noyabrsk, Yamalo-Nenets Autonomous District pic.twitter.com/LWU9eYd9Uc — Alec Luhn (@ASLuhn) May 28, 2019

媽媽帶女兒在火場旁盪鞦韆的畫面，不禁讓人想起在2019年時，有一名俄羅斯男童也做了同樣的事，當時公園旁的屋子幾乎被燒成平地，但他仍快樂地在一旁盪著鞦韆，當時網友紛紛表示，「他只差一個人在後面幫推了。」