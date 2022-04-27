前大使批「台灣援烏熱過頭」　外交部6點澄清：失外交人員風範

▲台灣捐醫療物支援烏克蘭。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

俄烏戰事持續，台灣響應國際援助烏克蘭行動，陸續捐出物資和9.44億募款，不過，外交部前外交及國際事務學院副院長徐勉生以「台灣援烏熱過頭」為題投書媒體，質疑蔡政府沒有直接的管道援助烏克蘭。對此，外交部26日發布「6點澄清」表示，該篇評論引用不實報導，有失外交人員風範，並指我國的善行已紛獲烏克蘭國會、國會議員及基輔市長公開的致謝及肯定，將持續努力，使國際「善的循環」能量持續擴大。

外交部表示，對離退外交同仁持續關注國際事務，針砭時弊，向政府提出建設性的意見，表示肯定，外交部向來廣納雅言，作為推動外交政策的參考，然而，該篇「台灣援烏熱過頭」的評論不僅有違事實，也錯誤引用特定媒體未經查證的不實報導，有失外交人員風範，外交部至感遺憾。

外交部表示，俄烏戰爭爆發後，無論是外交部透過「賑濟烏克蘭專戶」接受民眾捐款，還是接受民間物資捐贈以救濟烏國難民，皆是即時回應國人的要求及民間組織、企業的建言，台灣人民對烏克蘭人民的人道關懷，並沒有受到政治藩籬及地理疆界的限制，讓國際社會感受台灣民間良善的力量，實際上，我國人民與政府通力合作，幫助烏克蘭人度過難關，已受到國際媒體正面報導，連國際貨運業者都深受感動，主動吸收衍生的倉儲費用，響應台灣人民的愛心，倘以「一廂情願，甚至熱過了頭」的說法來貶抑國人自發性的愛心捐助及情操，對熱心捐助的台灣人民不公，也是對外交部角色的錯誤解讀。

外交部強調，烏克蘭遭受威權國家侵略，主權及領土完整遭到破壞，而長期受到特定威權國家文攻武嚇的台灣人民，充分體會烏克蘭人民之痛；對烏克蘭人民奮勇抗敵，也激發國人願意以不同具體行動表達對烏克蘭的堅定支持，絕非「扈從」於任何外力的指使，同時，我國也仍然積極協助各友邦推動經濟發展、提升能力建構、強化人才培育的工作，也從未中斷，將遭到戰火蹂躪的烏克蘭及正處於建設發展階段的各邦交國兩相比較，不僅悖離現實，也不具意義。

針對該篇文章內容，外交部並指，外交部長吳釗燮透過安排與烏克蘭首都基輔市長視訊通話，主要目的是轉達國人對烏克蘭人民的支持及愛心捐獻。在無情戰火綿延烏克蘭、百姓遭遇非法戰爭罪行侵害的時刻，倘若還要費時講究對等及排場，才是真正落入「我方有失分寸，拿捏不當」的境地，貽笑國際。

外交部強調，基於進入歐洲國家避難的烏克蘭難民已超過500萬人，人道危機日益嚴峻，外交部多次說明，將持續透過與烏克蘭鄰近的國家轉致物資及善款，也同意用於照料撤離至周邊國家的烏國難民，因此，我國的善行已紛獲烏克蘭國會、國會議員及基輔市長公開的致謝及肯定，而「烏克蘭民眾是否真知道這是台灣提供的捐助」的懷疑論，實屬過慮。

外交部重申，將優先以自有預算支應物資的運送費用，目前也沒有「物資仍堆滿外交部地下室及桃機倉儲，不知如何送交烏克蘭」的情形，將持續努力，會讓國人捐贈的物資能儘快送到烏國人民的手中，使國際「善的循環」能量持續擴大，也讓世界見證台灣人民超越國界的愛心。