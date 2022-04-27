稱經期「闖紅燈不會懷孕！」網紅婦科醫師慘了　1天後急道歉

▲如果不想懷孕，不管何時都要做好避孕措施。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

婦產科專科訓練醫師「大象醫師」日前受YouTuber 1G老濕邀請拍片，卻說出「月經來時闖紅燈不會懷孕」，言論引發爭議，除了同樣出身婦產科的烏烏醫師搖頭，外科醫師吳欣岱也大驚，「會搞出人命啊！」連網友們都傻眼。對此，大象醫師趕緊在臉書發文致歉，「說明不夠詳盡」，鞭策自己要更謹慎才行。

1G老濕1天前發出一部影片，只見她找來大象醫師聊性事，標題相當直接，「避開這幾天中出就不會懷孕？闖紅燈可行嗎？」影片中，1G老濕問道，月經來就可以無限不戴套嗎？大象醫師則給出很肯定的答案，並說只要是月經時間固定的人，那在前7天發生關係，都不會有事。之後1G老濕再問，何時不戴套不會懷孕？大象醫師也再次表示，月經來的第1天到第7天，還有月經快來的時候都可以。

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影片一出，同樣也是婦產科專業的烏烏醫師則是發文，「先說結論，大錯特錯。」指出大象醫師的說法乍聽合理，但實務上完全錯誤，「就算一直以來排卵規則，月經超準時，也不代表這個月的排卵日一樣精準， 再加上精子可在體內存活五天，因此體射精後的五天內都有可能懷孕。也就是說，只要排卵日稍微提早，月經來的第七天其實是危險期，當然有懷孕的可能。」

烏烏醫師也開批另一點，「影片中提到『月經時內射，能有利子宮收縮加速經血排出，對女生來說是額外的好處。』問題是，經血不是毒素，排出的快慢與健康無關，排得快不表示對身體好，排得慢一點也不會怎樣。」

心臟血管外科醫師吳欣岱也直搖頭，「太嚴重了，會搞出人命啊！」說自己不是出身婦產科都知道月經跟排卵不見得有絕對關係，有可能同時發生，「號稱婦產科的網紅醫師怎麼會不知道？不要為了聳動亂傳達錯誤的醫學知識拜託！」連網友都在影片底下留言，「我小孩就是經期內射生出來的科科」、「我從來沒有聽過醫生說，女性經期前後或經期期間內射不會懷孕的」、「謝謝醫師，聽完你的話我有小孩了」

爭議一出，大象醫師趕緊在臉書致歉，並補充說明，本來是想以生動的方式來介紹安全期，可是其實安全期本身是個不安全的避孕法，但他在影片中說明卻不夠詳盡，對造成的誤會感到抱歉。而影片標題並非他發想，所以有馬上反映1G老濕，「這次的事件真的讓我明瞭到，不經一事不長一智，關於醫學的部分真的要務必說明得更詳盡。」